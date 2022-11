Turbulentní rok pokračuje. Dadonov na cestě z Montrealu

Pamatujete na jaro? Z (ne)výměny Jevgenije Dadonova z Vegas do Anaheimu se stala fraška a poučka pro manažery, jak se to nemá dělat. Vyhodíte mě oknem, přijdu dveřmi. Něco podobného zažívá nyní. V Montrealu, kam ho Vegas později poslalo, o něj není zájem.

Letošní sezona za Montreal? Osm zápasů, 0+0. Dadonov je na ledě neviditelný, vůbec nic mu nejde, pro soupeře není nijak nebezpečný. I proto se trenér Martin St. Louis rozhodl ruského útočníka vyndat ze sestavy. Nehraje, je mimo tým.

A to doslova, v posledních dnech dokonce nebyl ani na tréninku. Dle oficialit mělo jít o volno, aby se dal dohromady, dle zákulisních informací jde o připravování půdy pro jeho odchod.

Když do toho novináři začali šťourat, kouč St. Louis nevrlým tónem řekl: „Fakt s tím přestaňte. Nebyl tu, naše tisková mluvčí vám řekla, proč se tak stalo. Na dnešní trénink nebyl připraven.“

Faktem je, že Canadiens jsou v plné přestavbě a pozici v útoku by místo Dadonova mohl dostat někdo mladší. Zdá se, že je opravdu pouze otázkou času, kdy odejde. Jednou z možností by mohla být výměna, nicméně plat pět milionů dolarů za útočníka, který neboduje a očividně není v pohodě, není ničím, co by si ostatní týmy rády přebraly.

Pokud nebude k dispozici vhodný obchodní partner, očekává se, že by Dadonov mohl zamířit na waiver listinu. Důvod je jednoduchý, do sestavy se totiž musí ještě vrátit obránce Joel Edmundsson. A aby bylo v kádru místo, musí ho právě jeden hráč opustit. A vypadá to, že Dadonov je vhodným kandidátem.

Pro ruského borce, jehož si tolik chválili například na Floridě, tak pokračuje turbulentní rok. Nejprve se ho Vegas na jaře potřebovali zbavit, to když zavazel kvůli starostem s platovým stropem. Výměna do Anaheimu? Pecka! Nebo vlastně ne, liga si všimla, že něco není v pořádku, Anaheim totiž nebyl na listině míst, kam by mohl být Rus vyměněn. Tak se nakonec na pár dní stal hrdinou Vegas.

To ho ale stejně nepotřebovalo, a tak putoval do Montrealu výměnou za kontrakt Shea Webera. Klidné spaní nemá ani teď. Kde nakonec Dadonov skončí?

Share on Google+