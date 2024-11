Tvrdá slova trenéra: Vrána nás někdy defenzivně sráží, proto je na tribuně

Parádní start Jakuby Vrány je značně přibrzděn. Český útočník se v sobotu večer nevešel do sestavy Washingtonu Capitals, kteří nastoupili proti New Jersey Devils. Českého borce nahradil devatenáctiletý ruský talent Ivan Mirošničenko, jenž si zapsal debut v této sezoně NHL. Pro Vránu to byl už čtvrtý zápas, kdy zůstal pouze jako náhradník.

Osmadvacetiletý Vrána si zatím v tomto ročníku připsal 7 bodů (4+3) v 16 zápasech. Přestože v posledních čtyřech utkáních skóroval dvakrát, podle hlavního trenéra Spencera Carberyho tyto ofenzivní příspěvky nestačí na vyvážení jeho slabin v obranné hře.

„S Vránou je to vždy o kompromisech. Má rychlost, ofenzivní talent, skvělou střelu, ale musí zapracovat na hře bez puku. To je něco, co ho provází celou kariéru,“ uvedl Carbery před zápasem. „Když tvoří dostatek šancí, dá se přimhouřit oko nad některými chybami v obraně. Ale jakmile se začne převažovat ta druhá strana, musíme to řešit. A teď jsme právě v tomto bodě.“

„Jsou to jen jednotlivé situace během zápasu, kdy nás soupeř díky jeho chybám přečíslí, ale to se nedá přehlížet,“ vysvětlil ještě.

Statistiky Capitals s Vránou na ledě v posledních zápasech ukazují jasný problém, všiml si portál Russian Machine Never Breaks. Při jeho hře v pěti proti pěti v listopadu měl tým jen 43,4 % střeleckých pokusů, 29,9 % očekávaných gólů a pouhých 21,4 % šancí z nebezpečných prostor. Tyto čísla, společně s několika konkrétními situacemi, vedly trenérský štáb k rozhodnutí dát Vránovi čas na zamyšlení mimo led.

Jeho absence ovlivnila i složení přesilových her. Vránu Capitals v posledním zápase nasadili na pravé křídlo druhé přesilovkové formace. Na jeho místo se posunul Hendrix Lapierre, aby uvolnil místo Mirošničenkovi, který se zařadil na levou stranu formace.

Proti New Jersey to však nebylo nic platné, Capitals doma padli 2:3, byla to druhá porážka za sebou. Rus, který Vránu nahradil, neodehrál ani devět minut, a tak se dají čekat další rošády před nočním zápasem s Floridou.

