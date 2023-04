Ty rány by nechytil ani Dominator! Kouč Tampy hájí nevídaně děravého Vasilevského

Úspěšnost zákroků? 85,6 procenta. Průměr obdržených branek? 4,33. Ne, to nejsou čísla nebohých brankářů, kteří v polovině osmdesátých let zrovna čelili edmontonským Olejářům. Tohle je vizitka Andreje Vasilevského, majitele Conn Smythe Trophy z roku 2021 pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů, po čtyřech duelech s torontskými Maple Leafs. Mnozí "Velkého kocoura" kritizují, ale hvězdný gólman našel i zastání. Na důležitém místě.

Jon Cooper umí být přísný.

Ale také vyniká v tom, že dokáže své hráče podpořit. Tampský trenér se bez váhání Vasilevského zastal a to důrazně. Vadí mi tvrdá, na jeho vkus neférová a notně zjednodušující kritika osmadvacetiletého Rusa.

Obecně je Vasilevskij považovaný za světovou extratřídu, před fenomenální sezonou v podání Igora Šesťorkina panoval názor, že právě "Big Cat" je maskovaným králem NHL.

Obzvláště v bitvách o Stanley Cup mnohdy připomínal nepřekonatelnou zeď. Ostatně dvakrát stříbrný pohár vychytal.

Jenže při absenci Erika Černáka a výpadcích Victora Hedmana se náhle val sype. Rozpadla se defenzíva a s ní se pro mnohé bortí i Vasilevského gloriola. Neprůstřelný fantom nyní působí zranitelně, "smrtelně".

Cooper ho ale hájí: "Řekněte mi, co Andrej udělal v průběhu série špatně? Vždyť chytil všechny střely, které se chytat daly. Kdo by zastavil tu teč od Noela Acciariho? Nikdo. A tu Matthewsovu? Nikdo. A ten poslední vítězný gól Toronta? Kdo, kdo by to měl?"

Pěkná série řečnických otázek.

Cooper si na ně odpověděl sám: "Nikdo, mohl tam stát jakýkoliv gólman z NHL, klidně ti nejlepší brankáři z celé historie, a stejně by to neměli." Uznávaný trenér je zkrátka přesvědčený, že by při trefách Maple Leafs úspěšně nezasáhli ani ještě větší velikáni než Vasilevskij.

Že by byl málo platný kříženec Patricka Roye, Dominika Haška a Martina Brodeura.

"Byly to prostě stoprocentní góly," domnívá se Cooper a veřejně vyzývá hráče Bolts, aby před Vasilevským hráli mnohem lépe. Pomáhali mu, neclonili ve výhledu, lépe pokrývali útočící plejery.

V jednom bodě nicméně Vasilevského kritiku chápe. I on uznal, že vítěz Vezinovy trofeje z roku 2019 měl lapit pokus Mitche Marnera zkraje duelu číslo 2. "Ano, i sám Andrej by tu chybu chtěl vzít zpátky."

Jenže nevezme, i kvůli ní jsou teď loňští finalisté na hraně vyřazení.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+