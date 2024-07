Tyler Bertuzzi opouští Toronto. Na čtyři roky se pravděpodobně upíše Chicagu

Devětadvacetiletý kanadský útočník se nedokázal dohodnout na nové smlouvě s Maple Leafs, a tak nejspíše zamíří do Chicaga. Podle zámořský zdrojů se již dohodl na čtyřleté smlouvě. Brát by měl okolo 5,5 miliónů dolarů ročně.

Potom, co generální manažer Toronta Brad Treliving během minulého týdne prodloužil smlouvy s Maxem Domim a s obráncem Timothy Liljegrenem, zbylo javorovým listům pod platovým stropem pouze 12 miliónů dolarů. K tomu se ještě snaží dotáhnout podpis Chrise Taneva, na kterého se jim nově podařilo získat práva. Podle PuckPedia.com by jim tak na případné další podpisy, kdy Toronto potřebuje minimálně dva obránce a náhradního brankáře, zbylo pouze 7 miliónů dolarů. Peníze na novou smlouvu pro Tylera Bertuzziho, který požadoval čtyřletý kontrakt a 5,5 miliónů dolarů ročně, tak Toronto nemá.

Sám Tyler Bertuzzi odcházet nechtěl, už po konci uplynulé sezóny naznačoval, že by v Torontu rád zůstal a dohodl se na podmínkách, které by vyhovovaly oběma stranám. To se ale nakonec nejspíš nestane, a ačkoliv Bertuzzi požadoval po svém ročním působení v Torontu stále stejné peníze, Maple Leafs nakonec upřednostnili jiné hráče.

S informací případného odchodu přišel již v minulém týdnu novinář TSN Darren Dreger, který naznačil, že Bertuzzi je pro Toronto v tuto chvíli příliš předražený a pravděpodobně bude hledat kohokoliv, kdo na jeho podmínky kývne. Spekulovalo se o případném zájmu Caroliny Hurricanes, Calgary Flames nebo San Jose Sharks. Nakonec se však zdá, že jakmile se otevře trh s volnými hráči, zamíří Bertuzzi do Chicaga Blackhawks.

Dle novináře The Leafs Nation’s Jaye Rosehilla a Davida Pagnotty z The Fourth Period sám Tyler Bertuzzi již na dohodu kývl. Chicago dokázalo naplnit Bertuzziho představy. Po jeho odchodu z Bostonu Bruins, dokázal Tyler Bertuzzi v loňské sezóně získat 43 bodů v 80 zápasech základní části, 4 body pak přidal ještě v play-off. S průměrným ice-timem okolo 16 minut se stal zejména ke konci sezóny jedním z nejplatnějších hráčů Toronta, a tak je překvapivé, že se s listy nedokázal dohodnout.

V Chicagu by měl nastupovat v prvních dvou lajnách, kdy se mluví zejména o jeho spojení s Connorem Bedardem. Bertuzzi by tak po Red Wings, Bruins a Maple Leafs přidal do své sbírky další tým z původní šestky.

