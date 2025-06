Učitel dějepisu. Špatný hráč. Sebevědomý chlap. Kdo je nový trenér Penguins?

Může to být suprové trefa. A taky velký průšvih. Kyle Dubas se toho nebojí. Na místo trenéra vybral chlapíka jen o pět let staršího, než je týmový kapitán Sidney Crosby. Říct o něm lze leccos, jenom ne to, že by byl očekávanou volbou.

Dan Muse, ročník 1982.

Pittsburgh vstupuje jmenováním nového kouče do úplně nové éry, píše The Athletic. Za stárnoucí hvězdy se bude hledat náhrada. Crosby nedávno prohlásil, že volbu kouče neřeší. Chce vyhrávat, tečka. Muse ale nebyl jmenován pro něj. Jeho hlavní předností je totiž podle Dubase schopnost vychovávat mladé hráče.

Do Pittsburghu přichází, aby dohlédl na vývoj Rutgera McGroartyho (1. kolo 2022) a Villeho Koivunena (2. kolo 2022). Aby sledoval hokejové cesty Harrisona Brunickeho (2. kolo 2024), Sergeje Murašova (4. kolo 2022) a dalších talentů Penguins. Možná i ty, které Dubas teprve získá a draftuje, protože přestavba je nutná.

„Co oddělovalo Muse od ostatních, jsou schopnosti vychovávat hráče, vyhrávat na všech úrovních, kde byl, a setrvalý úspěch při vedení speciálních formací v NHL,“ řek Dubas k překvapivé volbě.

Trenérská cesta

Dvaačtyřicetiletý Muse pracoval poslední dva roky coby asistent v trenérském štábu Rangers. Předtím tři roky jako asistent v Nashvillu. Předtím v USHL a NCAA. Muse byl také pár let hlavním trenérem americké osmnáctky, kterou v roce 2023 dovedl ke zlatým medailím na mistrovství světa. Na Manhattanu měl na starosti oslabení, v němž byli Rangers v uplynulé sezóně jedenáctí v lize (80,2%). V ročníku 2023-24 dokonce třetí.

„Během celého procesu jsme mluvili s mnoha trenéry, kteří by nejspíš byli dobrou volbou, ale Dan Muse se ukázal jako nejlepší varianta,“ řekl Dubas.

Devětatřicetiletý generální manažer, za nímž v Torontu nezůstal žádný úspěch, věděl od nástupu do Pittsburghu, že změny jsou nutné. Chvilku to trvalo, ale po dvou letech sebral odvahu. Muse za sebou nemá žádnou velkou hráčskou kariéru. Nejvýš hrál univerzitní NCAA Divison III. Pět gólů za čtyři roky u útočníka určitě neohromí.

Byl jsem špatný hráč

To vůbec neznamená, že nemůže mít cit pro klima v kabině, čtení hry z lavičky, práci s analytickými daty. DK Pittsburgh Sports píše o tom, že Muse je zvyklý dokazovat okolí, že je lepší trenér, než býval hráč. „Musíte věřit v sebe, v to, co děláte. Vždycky jsem trénoval na vyšších úrovních, než jsem sám hrál. Nebyl jsem hráč D3, byl jsem špatný hráč D3,“ přiznává bez obalu Dan Muse.

V mládí prý byl doslova posedlý hokejem. Obdivoval tátovu zaprášenou výstroj ve stodole. V Severní Kalifornii ale neměl moc možností, tak s kluky hlavně proháněl po ulici tenisák. Po přestěhování do Alabamy už měl ledovou plochu nedaleko. Pořádně hrát začal až v jedenácti letech. Nedostatek zkušeností kompenzoval tvrdou prací.

Přijali ho na právnickou fakultu, ale právě v té době přilétla první trenérská nabídka na Milton Academy. Zavolal otci, aby mu sdělil, že ho to víc táhne k hokeji. Bez jakéhokoli vzdělání učil na vedlejšák na střední škole dějepis.

Pedagogické vzdělání nijak víc nerozvíjel, ale nabral spoustu zkušeností. Učil se stylem, že byl o dvě lekce před studenty. Pochopil, že každé dítě potřebuje individuální přístup. Naučil se kumštu motivovat. Hokejové juniory pak vzal právě proto, že ho bavilo lidi rozvíjet. „Číslo jedna je pro mě rozvoj. Vliv na mladé muže. Nejen hokejové kariéry, ale i jejich životy,“ vysvětluje Muse.

V hokeji klade největší důraz na pohyb ve středním pásmu, kde se podle jeho názoru vytváří šance pro vstřelení gólu. Současní hokejisté prý jsou skvělí bruslaři, umí to s pukem. Úkolem trenéra je naučit je i hře bez puku.

K útoku vede dobrá obrana.

Kultura. Mentální dovednosti. Charakter. Budování týmu mimo led.

Mohou to být jen prázdné fráze anebo dlaždice na chodníku k úspěchu.

Uvidíme, jak prodá Muse své vize na té nejvyšší úrovni.

