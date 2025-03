Od chvíle, kdy do Anaheimu přišel Ville Husso, v Čechách nedočkavě vyhlížíme, jak vedení klubu situaci v brankovišti vyřeší. Třicetiletý Fin zamířil prozatím na farmu, ale tam určitě nebude chtít zůstat věčně. Má přinejmenším ambici dělat v NHL solidní dvojku. Možná víc. Vždyť třeba v sezónách 2021-22 a 2022-23 odchytal 40 a 56 zápasů.

Managament Anaheimu stupňuje snahu o výměnu Johna Gibsona. Při vší úctě a dobrých vztazích, které s Lukášem Dostálem má, bychom ho už rádi viděli jinde. Dostál má potenciál dělat plnohodnotnou jedničku. Také Gibson by určitě rád chytal o 10-15 zápasů za sezónu víc.

Jednatřicetiletý Američan má klauzuli s možností sepsat seznam deseti týmů, kam nesmí být trejdován. Kanadská TSN v úterý vypustila informaci, že je ochotný ho dokonce zkrátit a dát tak klubu víc možností.

Drobnou komplikací je smlouva ještě na tuto a další dvě sezóny a 6,4 miliónů dolarů stropové zátěže. To s ohledem na Gibsonovy kvality není tolik, ale hlavně letos už některé týmy prostě nemají místo. A Anaheim údajně upřednostňuje neponechávat si nic z Gibsonova platu.

Hodně se hovoří o přestupu do Edmontonu, se kterým by prý Gibson souhlasil. Oilers ale dle některých komentátorů nehledají brankáře! A udat Američana s jeho platem kdekoli jinde v NHL je prý solidní „výzva“. Edmonton? Dokonce i kdyby si Anaheim ponechal půlku brankářova platu, musely by obě strany zapojit někoho třetího, aby zátěž ještě snížil.

Generální manažer Stan Bowman tak zpívá písničku, že je „se svým tandemem Stuart Skinner – Calvin Pickard spokojený a věří mu“.

Gibson si přitom v tichosti užívá svou nejlepší sezónu od ročníku 2018-19. Úspěšnost zákroků 91,1% a průměr obdržených branek 2,76 jsou na poměry Ducks skvělá čísla. I Dostál je na tom s průměrem maličko hůře (2,87), ačkoli rozdíly mezi oběma jsou zanedbatelné. Rozhodně jsou na tom hůř Skinner i Pickard z Edmontonu (oba pod 90%).

Anaheim jedná také s Carolinou, ale ani tady to nevypadá dobře.

Situaci ještě zkomplikoval fakt, že se Gibson v noci zranil. Ve středečním utkání s Vancouverem odstoupil rodák z Pittsburghu ve druhé třetině ze hry po kolizi s útočníkem Canucks Drewem O’Connorem. Gólman po ní ležel několik minut na ledě.

O’Connor byl vyloučen. Zápas dochytal Dostál.

Podrobnosti ke Gibsonově stavu zatím nejsou známy.

Přestupy končí v pátek ve 21.00 našeho času.

