Udělá Florida důležitý krok k zisku Prezidentovy trofeje? Islanders přivítají Rangers

Základní část nejlepší ligy světa vrcholí. Kromě bitvy o poslední postupová místa v Západní konferenci se bojuje i o Prezidentovu trofej, k níž má nejblíže Florida a proti Detroitu má šanci udělat další krok k jejímu zisku. New York se těší na derby mezi Islanders a Rangers, mimo jiné dojde i k souboji dvou nejhorších týmů Východu, Montrealu a Philadelphie.

Začněme u Panterů. Skvěle hrající Florida dlouho pronásledovala Colorado a nyní je konečně před ním. Po dvou zaváháních Lavin se dostali na stejný počet 116 bodů a na svěřence kouče Brunetta dnes čeká Detroit, který v neděli porazili na jeho ledě vysoko 6:1. Za zmínku stojí i jméno Jonathana Huberdeaua, jenž bojuje o Art Ross Trophy, v produktivitě zaostává za Connorem McDavidem o pouhé dva body, má tak postaráno o speciální motivaci navíc.

Se zraněním gólmana Frederika Andersena a Jordana Staala se minimálně pro zbytek základní části musí vypořádat Carolina. Hurikáni odehrají domácí klání s Winnipegem, ten po třech porážkách v řadě přišel o reálnou možnost postoupit. Zápas dvou nejhorších týmů Východu se uskuteční v Montrealu, kam zavítá Philadelphia a je jisté, že jednomu celku skončí šestizápasová série porážek za sebou.

Přímý souboj o šesté místo Východní konference uvidí diváci v Pittsburghu, kam zavítá Boston. Tučňáci touží po odplatě, neboť v šest dní starém utkání padli na ledě Medvědů po velkém boji 1:2. V jednu hodinu odstartuje i zápas mezi New Jersey a Buffalem. Oba týmy už jsou bez šance na postup, mírně lepší formou se v posledních dnech prezentují Šavle.

Do jakých barev se zbarví New York? Islanders sice ztratili šanci usilovat o místenku do play-off, ale v derby určitě nevynechají jediný metr. Rangers mohou být o něco motivovanější, protože zůstávají v boji o druhé místo Východu, navíc s dnešním soupeřem poslední dvě utkání prohráli a kdy jindy ho porazit, když ne teď. Je o co hrát, a navíc je i skvělá forma, Gallantova družina disponuje šesti vítězstvími z předešlých sedmi utkání.

Páté vítězství v řadě bude chtít přidat Toronto. Nečeká jej ovšem vůbec lehký úkol, protože zajíždí na led vítěze posledních dvou ročníků, Tampy Bay. Ta sice aktuálně nedisponuje příliš oslnivou formou, avšak když je potřeba, dokáže se vybičovat k parádnímu výkonu.

Obrovská bitva o play-off pokračuje v Západní konferenci. Kosatky z Vancouveru ztrácí na Dallas čtyři body, na ledě Minnesoty tedy potřebují nutně bodovat. Do akce jdou i Hvězdy, jež čeká souboj na ledě Calgary. A s Plameny by si příliš zahrávat neměly, třetí porážka v řadě by totiž znamenala další přidělání komplikací. Sedmou příčku tabulky okupují Los Angeles. Zdá se, že Králové zabrali v pravý čas, na domácí půdě proti Chicagu budou chtít potvrdit roli favorita a přidat do sbírky třetí výhru v řadě.

Program završí klání mezi San Jose a St. Louis. O favoritovi není třeba dlouze spekulovat. Žraloci až v noci z úterý na středu přerušili proti Columbusu hrozivou sérii deseti porážek za sebou. Naopak Blues ve stejný den na desáté vítězství v kuse útočili v utkání s Bostonem, avšak v prodloužení tahali za kratší konec provazu. Přesto není třeba propadat panice, St. Louis zůstává v bitvě o druhou pozici Západní konference, a právě výhra v SAP Center by mohla započít další vítěznou šňůru.

