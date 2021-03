Udělal Montreal chybu, když uprostřed sezony vyhodil Clauda Juliena?

Přesně před týdnem svět obletěla dosti překvapivá zpráva, že Montreal propustil trenéra Clauda Juliena. Zkušený trenér byl odejit od týmu, který sice zrovna prohrál třetí zápas v řadě, ale stále mu patřilo čtvrté postupové místo do play-off. Julien byl nahrazen svým dosavadním asistentem Dominiquem Ducharmem. Uběhl týden, tři zápasy pod novým koučem, a Canadiens jsou stále čtvrtí, žádný progres na jejich hře zatím vidět není. Byl vyhazov Juliena dobrý nápad nebo spíše krok do propasti?

Pod Julienem odehrál Montreal v této sezoně dvaadvacet zápasů a získal v nich stejný počet bodů. Nijak úchvatná bilance, ale taková, která klub držela mezi nejlepší čtyřkou v Severní divizi, a to s náskokem dvou bodů a zápasem k dobru oproti pátému Calgary.

Montreal však neváhal a rozhodl se jednat, Juliena vyhodil. Výměna trenéra přitom v současné době není levnou ani jednoduchou záležitostí, to samozřejmě v Canadiens dobře věděli. NHL se může hrát jen za podmínek dodržování přísných pravidel, každý tým má vytvořenou svou vlastní “bublinu”, kontakt s okolním světem je minimální. Sehnat v této době nového trenéra? Nic snadného.

To je taky jeden z důvodů, proč se Canadiens rozhodli povýšit do role hlavního kouče Dominiqua Ducharmeho, který poslední dva roky dělal Julienovi asistenta. Pokud by chtěli Habs přivést nového kouče zvenčí, musel by si dotyčný projít karanténou a než by se mohl připojit k týmu, mohl by přijít klidně až o sedm utkání.

Ducharme začal svou misi v roli hlavního kouče Montrealu porážkami s Winnipegem (3:6 a 1:2 v prodloužení), až na třetí pokus se mohl těšit z prvního vítězství, když vyhrál 3:1 nad Ottawou, jedním z nejhorších týmů současné NHL.

Právě nezvládnuté zápasy s Ottawou mimochodem přispěly k tomu, že si musel Julien před týdnem balit kufry. Montreal se Senators prohrál dvakrát po sobě, čímž obohatil svou negativní bilanci z tehdejší doby na pět porážek ze šesti zápasů. Pohár trpělivosti přetekl a Julien u týmu skončil.

Neztratili ale v Montrealu se zkušeným koučem trpělivost až příliš brzy? Vždyť se zbavili trenéra, který měl na kontě 1 274 odkoučovaných zápasů a 667 vítězství, což je třinácté nejvyšší číslo v historii NHL. Zisk Stanley Cupu s Bostonem z roku 2011 asi ani není potřeba připomínat. Montreal se prostě zbavil trenéra, kterého nebude lehké nahradit někým lepším, zkušenějším či úspěšnějším.

Nelze se také zbavit dojmu, že Montreal v probíhající zkrácené sezoně pod Julienovým vedením hrál zkrátka přesně to, co potřeboval. Cílem přeci bylo postoupit do play-off a až potom to rozbalit, nikoliv vyhrát základní část. Canadiens jsou fyzickým mužstvem, kterému by styl hokeje v play-off měl sedět. Je tak otázkou, proč musel Julien skončit, když tým pod jeho vedení do vyřazovacích bojů směřoval.

A že zrovna prohrál třetí utkání v řadě? Pro Montreal nic nového, v minulé sezoně si hned dvakrát prošel dokonce sérií osmi porážek v řadě a Julien věděl, jak se z krize vyhrabat. Jistě, letos se jedná o zkrácenou sezonu, takže každá porážka bolí více, je třeba ale znovu zopakovat, že Canadiens celkem v pohodě drželi čtvrtou příčku a na týmy před sebou ani tolik neztráceli.

Vedení Montrealu se však hra, kterou se tým pod vedením Juliena prezentoval, nelíbila. Proto se rozhodli k tak radikálnímu kroku. Jenomže měnit cokoliv na herním stylu mužstva, je v těchto časech nesmírně náročné. Zápasy přicházejí v rychlém sledu za sebou, trenér v podstatě nemá čas pořádně se věnovat taktice nebo hernímu systému, protože dobu mezi zápasy je většinou zapotřebí věnovat regeneraci nebo cestování.

Do konce základní části zbývá Montrealu odehrát ještě 35 zápasů, do play-off zbývá nějakých sedmdesát dní. Pro Ducharmeho opravdu málo času na to, aby herní styl mužstva přetvořil k obrazu svému.

Nezkušený trenér bude přitom pod obrovským tlakem, postup do play-off je pro něj naprostou nutností. Pokud by se to náhodou nepovedlo, jen těžko by vedení Montrealu dokázalo obhájit, proč se během rozehrané zkrácené sezony rozhodlo zbavit jednoho z nejuznávanějších trenérů na trhu.

