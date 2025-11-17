NHL.cz na Facebooku

NHL

UFC včera, dnes i zítra? Quick rozpoutal hromadnou melu, střídačky se vybílily

17. listopadu 16:00

Tomáš Zatloukal

V Madison Square Garden patrně zůstal válečnický esprit ze sobotní noci, kdy slavná aréna hostila turnaj UFC (nejprestižnější organizace pořádající klání v MMA - smíšených bojových umění). I v neděli byli diváci na Manhattanu svědky erupce násilí, vzduchem létaly pěsti, helmy i ostrá slova. Vše odstartoval Jonathan Quick. Nebo snad Mason Appleton?

Kousat porážky?

To je těžká disciplína. Vyrovnat se vší tou frustrací, zklamáním a pocitem zmaru...

Obzvlášť když padnete těsně... o jediný gól. K tomu se vašemu mančaftu obecně nedaří podle představ či papírových předpokladů. Psychickou nepohodu ještě umocní absence trenéra (Mike Sullivan chyběl na střídačce z osobních důvodů). A navíc jste pro odvrácení prohry udělali absolutně všechno.

Vždyť Quick vytáhl proti detroitským Red Wings 40 zákroků!

Pak už stačí jen naprostá banalita a bouchnou ve vás saze. To je příběh trojnásobného šampiona Stanley Cupu a partie, do níž nastoupily dva tradiční kluby v mimořádných dresech odkazujících na jejich bohatou minulost.

Tou rozbuškou byla Appletonova rána do opuštěné klece Blueshirts až po zaznění závěrečné sirény.

Quick to bral za jednoznačné porušení nepsaných hokejových pravidel. Jedno z nich velí, že brána je svatá. Nepálí se do ní po přerušení hry. "Zazněla siréna, uběhlo pár sekund a on vypálil na naši klec... Vůbec nechápu, že se divili té reakci. Takhle to přece chodí," povídal.

Vytrestání Rudých křídel, v čele s Appletonem, vzal do svých rukou. Či spíše rukavic.

Za chvíli byly v sobě oba týmy, střídačky se de facto komplet vyčistily. "Když se takhle proviníte, tak prostě následuje podobná odpověď. Kluci se přidali a strhla se hromadná mela. Podle mě jsme udělali správnou věc," mínil Quick, který jednoduše nebyl v rozpoložení, aby takovou "drzost" přešel.

Rozhodčí byli na shovívaví, z newyorského kádru potrestali jen Quicka (12 trestných minut), z toho detroitského pak Appletona (10).

Zkušený Američan byl díky 40 lapeným kotoučům vyhlášen druhou hvězdou večera, Rangers držel ve hře o vítězství prakticky jen on. "Dnes jsme nebyli dostatečně dobří, přehráli nás. Nebýt Quickieho, skončilo by to debaklem," prohodil kapitán J.T. Miller.

Za vše mluví poměr střel - 19:42. V ringu obehnaném pletivem by to byla jasná prohra na body...

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Zraněný, ale žádaný. Lídr Columbusu hitem mezi týmy mířícími na pohár

17. listopadu 13:30

Tak kolik to bude? Anaheim začíná řešit situaci svých mladých hvězd

17. listopadu 11:30

Úleva v Los Angeles. Hvězdný Kempe podepsal luxusní smlouvu

17. listopadu 9:25

Češi a Slováci: Nečas skóroval do prázdné branky! Hronek zapsal dvě asistence

17. listopadu 6:35

nhl.cz doporučuje

400! Pastrňák pokořil střelecký milník

12. listopadu 2:50

Trombóza. Co vlastně hrozí Jiřímu Kulichovi a jak dlouho může být mimo?

11. listopadu 10:01

Devátá stovka. Ovečkin zpomalil, ale góly dává pořád

6. listopadu 10:31

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.