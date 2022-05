Ukáže se Vaněček i tentokrát? Poražené týmy touží po odvetě

První kolo osmifinále si už odbyly všechny týmy, je tedy načase doklepnout i kolo druhé. Nejvíc se budou chtít ukázat hráči Nashvillu, kteří utrpěli pořádný debakl a David Rittich se tak pravděpodobně do branky podruhé nepodívá. Kdo by se ale měl do klece postavit, je Vítek Vaněček. Ten předvedl dobrý výkon, který dovedl Washington k výhře nad Floridou. Rangers s Pittsburghem jako jediní šli do prodloužení, dnes tak budou oba celky chtít urvat přesvědčivější výsledek.

Od jedné hodiny ranní se bude v Madison Square Garden New York snažit o srovnání série. Úvodní zápas s Tučňáky byl vyrovnaný a Rangers ho ztratili až v prodloužení. New Yorčané nejprve 2:0 vedli, Pittsburgh ale náskok smázl. Chris Kreider přidal třetí branku, na tu ale za minutu a půl odpověděl Bryan Rust a za stavu 3:3 se tak šlo do prodloužení. Nakonec byla potřeba až třetí extra dvacetiminutovka, než se v čase 105:58 trefil Jevgenij Malkin.

Od půl druhé na ně naváže utkání Floridy s Washingtonem. První střetnutí dopadlo lépe pro tým z metropole USA. Po vyrovnaných dvou třetinách, kdy Panthers dokonce vedli 2:1, Washington ukázal svou ofenzivní sílu a třemi brankami otočil zápas a vyhrál 4:2. Velký podíl na tom měl v brance Capitals Vítek Vaněček, který dostal přednost před Samsonovem. Nakonec z toho bylo třicet zákroků a pochvala öd trenéra i hvězdného Kuzněcova. Je tak prakticky jisté, že nastoupí od začátku i dnes.

Nashville se bude od 03:30 snažit zamazat totální výpadek a debakl 2:7, který mu připravilo na úvod série Colorado. I zde začínal v kleci český brankář, David Rittich se z ní ale pakoval už v 16. minutě poté, co dostal pět branek. Predators se dokázali poprvé trefit až v závěru druhé třetiny, což na snížení už tak propastného rozdílu bylo pozdě. Nakonec obě branky vystřelil Matt Duchene, na druhé straně byl blízko hattricku Nathan MacKinnon.

Posledním utkáním na pátečním programu bude od čtyř ráno souboj Calgary s Dallasem. To první skončilo fotbalovým výsledkem 1:0, když se jako jediný prosadil Elias Lindholm, který v čase 05:01 využil přesilovku, která trvala jen pět vteřin. Calgary prvních deset minut vůbec nedovolilo Dallasu vystřelit na branku. Později už sice tlak povolilo, ale i tak bylo dominantnějším týmem. Flames budou ale muset dokázat, že výhra nebyla jen náhodou.

Program zápasů:

01:00 New York Rangers – Pittsburgh Penguins

01:30 Florida Panthers – Washington Capitals

03:30 Minnesota Wild – St. Louis Blues

04:00 Calgary Flames – Dallas Stars

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+