Ukázkový lídr? Tohle není o gólmanech, hřímá Crosby. A sype si popel na hlavu

Mohl láteřit nad bídnou formou Tristana Jarryho, na níž si postěžoval i pittsburský kouč Mike Sullivan a jež vyvrcholila přeřazením mezi zdravé náhradníky. Jenže Sidney Crosby se na brankářskou jedničku Pens nevymlouval, příčinu kupících se porážek hledal jinde. A jako správný kapitán začal od sebe, když si vyčetl vítězný gól winnipežských Tryskáčů.

Hodit výsledkovou bídu na Jarryho?

To by bylo sice alibistické, ale tuze snadné a snad i lákavé. Nejspíš by se našel nejeden fanoušek, který by se s tím spokojil. Takový přístup ovšem není Crosbyho styl.

Byť, především v mladické fázi kariéry udělal pár přešlapů (Boris Valábik právě zaškytal), dlouhé roky se už těší všeobecnému respektu coby ikona ledového sportu, hrající legenda s příkladným vystupováním na ledě i mimo něj.

O výkonnosti nemusí být řeč.

Třikrát dovedl Pittsburgh ke Stanley Cupu. Patří do Triple Gold Clubu. Šplhá se historickou tabulkou produktivity, překonal metu 1 600 bodů a propasíroval se do TOP10.

Mistrně obelhává čas, ani v sedmatřiceti nepřipomíná hokejového důchodce, ostatně před sezonou byl zařazen zámořským webem The Score mezi nejlepší plejery současnosti. V posledním hlasováním o Hart Trophy byl devátý!

Je to tréninkový dříč, stále bažící po tom se zlepšovat, prozkoumávající další a další cesty jak překonat soupeřovu defenzívu či zastavit valící se útok. Vůdce i mentor.

Aktuálně je na šesti bodech, v tabulce pravdy má jeden mínus. Žádná ostuda? Přesto Crosby začíná s kritikou Tučňáků od sebe. Nejmenoval nikoho jiného, jako jedinému konkrétnímu borci vyčetl chyby sobě.

Sype si hlavu popelem za liknavost, po které dal v noci na pondělí Winnipeg rozdílový gól.

"Podívejte se na "game winner". Prohrál jsem buly a pak jsem nepokryl svého hráče. Výsledkem byl puk v naší síti," neschovával se Crosby a uznal vlastní pochybení.

A Jarry? Kanadský fenomén věděl, jak se zachovat. Bylo mu jasné, že nikomu, a obzvlášť štědře placenému brankáři jako takovému, neprospěje, když ho zkritizuje. Že to nebude ta pravá zpráva pro kabinu, která sama potřebovala políček.

Pozornost obrátil jinam a zastal se Jarryho.

"Tohle není o gólmanech. Musíme před nimi hrát lépe," má jasno. Podle něj bylo v principu jedno, že Jarry skončil proti Jets na tribuně a poprvé v sezoně dostal šanci navrátilec po zranění Alex Nedeljkovic. Nešlo o to, kdo stojí mezi třemi tyčemi.

"Necháváme protivníky ujíždět do přečíslení, nedaří se nám dostávat puky z naší třetiny," vypíchl Crosby dvě palčivé bolístky Tučňáků. "Nemůžeme dostávat pět, šest branek za večer, pokud chceme vyhrávat," dodal.

Pittsburgh inkasoval v této sezoně nejvíckrát z celé ligy (36krát) a samozřejmě hráči z pole nejsou bez viny. Bylo by ovšem férové dodat, že Jarry skutečně nemá fazonu jako Dominator v Naganu, uspěl jen proti 83,6 procentu střel.

Propadá ve srovnání s finským novicem Joelem Blomqvistem a dokonce se objevily už hlasy, že jeho situace je blízká té, kterou edmontonští Olejáři zažili s Jackem Campbellem.

Alex Kiger z The Pittnews radí Jarryho poslat na farmu. Souhlas?

