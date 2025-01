Uklidňovali situaci, ale děje se opak. Vancouver zkoumá, co s hvězdami

Pro Vancouver Canucks není letošní sezóna procházka růžovou zahradou. Oproti minulé sezoně jde o ústup, navíc to dře v kabině. Ano, tohle sice nedávno hlavní hvězdy vyloučily, ale informace zámořských novinářů hovoří jinak.

Zranění a absence klíčových hráčů brzdí tým v rozjezdu, a tak se Canucks přibližně v polovině sezóny pohybují na hraně postupu do play-off. Ale zatímco výsledky na ledě nejsou ideální, největší rozruch vyvolává údajné napětí mezi centry J.T. Millerem a Eliasem Petterssonem.

Oba hráči sice veřejně popřeli, že by mezi nimi panovalo jakékoliv nepřátelství, jenže slova kapitána Quinna Hughese a kouče Ricka Toccheta naznačují opak. Vedení klubu proto zvažuje radikální kroky, aby celou situaci uklidnilo.

„Canucks rozhodně zkoumají trh pro oba hráče. Fanoušci by se měli připravit na všechny scénáře,“ uvedl Elliotte Friedman během vysílání Hockey Night in Canada. „Jsou tu tři možnosti: žádný z nich nebude vyměněn, jeden z nich odejde, nebo půjdou oba. Všechno je ve hře.“

Ani jeden z hráčů však momentálně nepodává výkony, na které jsou fanoušci zvyklí. Miller, který si v listopadu vzal volno z osobních důvodů, má na kontě šest gólů a 25 bodů z 28 zápasů, ale naposledy skóroval 16. listopadu. Pettersson, jenž je momentálně mimo hru kvůli zranění v horní části těla, zaznamenal 10 gólů a 28 bodů v 35 utkáních.

Pokud by klub skutečně přistoupil k výměně jednoho nebo obou hráčů, očekává se, že návrat bude velmi hodnotný. Friedman odhalil, že Canucks by v takovém případě hledali především centra. „Vím, že fanoušci se teď soustředí na obranu, protože Hughes a Filip Hronek jsou zranění, ale vedení chce centra jako součást výměny. Pokud by někdo z těch dvou odešel, byl by centr klíčovou součástí balíčku,“ vysvětlil Friedman.

Co se týče možných destinací, Miller má plnou kontrolu nad tím, kam by mohl být vyměněn, díky klauzuli o nevyměnitelnosti. Friedman věří, že pokud k přestupu dojde, Miller zamíří do některého z týmů v USA. Spekulace o jeho návratu do New York Rangers však označil za nepravděpodobné. „Kdyby Canucks chtěli takovou výměnu, už by ji udělali,“ řekl Friedman a upozornil, že i Mika Zibanejad má klauzuli o nevyměnitelnosti.

Miller je ve druhém roce své sedmileté smlouvy na 56 milionů dolarů, zatímco Pettersson je na začátku osmiletého kontraktu v hodnotě 92,8 milionu dolarů. U Švéda ale klauzule o nevyměnitelnosti vstoupí v platnost až příští sezónu.

