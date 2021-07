Úkol splnili, ale co s nimi dál? Nejen McDonaghova smlouva bude dělat Tampě vrásky

Byl to risk, u kterého bylo předem jisté, že Tampa bude dříve nebo později litovat. Jenže ona ještě nelituje, ona teď slaví. Před pár dny vyhrála druhý Stanley Cup v řadě, jenže jakmile se vyspí z velmi příjemných mistrovských nocí, bude muset čelit realitě. A ta mluví takto. Blesky jsou už nyní s ohledem na příští sezonu několik miliónů nad platovým stropem, což jasně značí, že budou muset ubrat. Jejich zlatá parta se postupně začne rozpadat.

Něco podobného jsme slyšeli už před letošní sezonou, ovšem generální manažer Julien BriseBois vyřešil situaci šalamounsky. Dal na slova kouče Jona Coopera, který vyjádřil přání, aby jeho mistrovská parta z roku 2020 zůstala co nejvíce pohromadě.

A opravdu se tak stalo. Napomohla tomu na první pohled nepříjemná zpráva. Jakmile se vedení Tampy dozvědělo, že Nikita Kučerov má vážnější zranění kyčlí, ihned jej zapsalo na listinu dlouhodobě zraněných, tudíž se jeho téměř desetimilionová gáže do platového stropu nepočítala.

To stejné vzápětí udělala i s „nově příchozími“ Mariánem Gáboríkem a Andersem Nilssonem. Místo nich navíc poslala do Ottawy Cédrica Paquetta a Braydona Coburna, čímž se jí dalších pár milionů z přetékajícího platového stropu uvolnilo. Není třeba ani dodávat, že Gáborík a Nilsson do sezony nezasáhli.

Jenže teď nastává období před sezonou další a Tampa tentokrát nuceným změnám neunikne. Pokud ovšem BriseBois nevymyslí další podobnou vychytralost.

Možná největším problémem bude v blízké či daleké budoucnosti plat Ryana McDonagha. Na začátku července 2018 podepsal s Tampou velmi lukrativní kontrakt až do léta 2026. V průměru si za rok vydělá 6,75 milionu dolarů.

Tampa získala bývalého kapitána New Yorku Rangers v průběhu sezony 2017/2018. V kádru Lightning se tehdy osmadvacetiletý obránce rychle usadil, navíc vedení s ním bylo spokojeno. Tampa už tehdy byla brána za tým světlých zítřků, a tudíž pro dobytí Stanley Cupu chtěla udělat maximum možného.

„Od chvíle, kde jsem byl vytrejdován, mám s fanoušky, spoluhráči i celým městem jen ty nejlepší zkušenosti. Moje rodina i já jsme nadšeni, že budu hrát dál za Tampu. Mým cílem je této organizaci pomoct k zisku Stanley Cupu,“ pravil McDonagh v létě 2018 pár hodin po podpisu.

Jak slíbil, tak dodržel. Dokonce dvakrát. Tampa v letech 2020 a 2021 vystoupala na hokejový vrchol a jako teprve druhý tým v tomto století dokázala slavnou trofej obhájit. McDonagh se stal nepostradatelnou tváří obou mistrovských jízd, zároveň plnil funkci asistenta kapitána.

Působení zkušeného obránce v Tampě je už nyní bez debat úspěšné. Možná bude úspěšné i v následujících letech, avšak stále musíme brát ohled na délku jeho kontraktu, tučnou gáži a ve smlouvě neméně důležitý odstavec o neobchodování.

McDonagh už s největší pravděpodobností nebude na ledě takovým lídrem, jakým byl v Rangers. Tuto pozici má v současné Tampě bezesporu Victor Hedman. A nutno říct, že ji zvládá výborně.

McDonagh je v posledních letech spíše defenzivním než ofenzivním bekem. Na tom by samozřejmě nebylo nic špatného, ale v této situaci, s problémy na platovém stropu, si takový luxus v podobě štědře placeného obránce do druhého či třetího páru Tampa prostě nemůže dovolit.

Ale jak situaci řešit? Je pravděpodobné, že směrem k rozšiřovacímu draftu si Tampa McDonagha chránit nebude. Tím spíše dá přednost Victoru Hedmanovi, Eriku Černákovi a Michailu Sergačjovovi. Rozhodně však nemůžeme počítat s tím, že by si nový celek Seattle Kraken McDonagha s jistotou vybral. S velkou pravděpodobností tomu tak nebude.

Ovšem velmi lukrativní smlouva se v Tampě netýká jen McDonagha. Právě on ji ovšem má po Nikitu Kučerovovi a Andreji Vasilevském třetí nejdelší. Přes pět milionů dolarů ročně by v příští sezoně, kromě těchto tří zmíněných, měli brát i Steven Stamkos, Brayden Point, Ondřej Palát, Yanni Gourde, Tyler Johnson a Victor Hedman. Těsně pod touto hranicí jsou kupříkladu Alex Killorn, Anthony Cirelli či Michail Sergačjov.

Pokud by Seattle sáhl třeba po Tyleru Johnsonovi, byla by to pro Tampu velká výhra. Útočník s číslem 9 na dresu už v týmu nemá takovou pozici jako před lety, postupně se navíc hierarchií soupisky propadl až do čtvrté lajny. Také on má podepsáno na dlouho, přesněji do konce sezony 2023/2024.

Pravděpodobnější je, že Krakeni Tampu takto nevysvobodí. V zákulisí se mluví o tom, že by měli mít zájem o devětadvacetiletého Yanniho Gourdea. Ano, tenhle chlapík by byl oslabením, ale na druhou stranu, rozpočtu by také on ulevil.

Ať to dopadne tak či tak, Tampa se bude muset uchýlit k nepopulárním trejdům. Je vyloučeno, že by do svého už tak hvězdami napěchovaného kádru přiváděla další velká jména. Tak to prostě nefunguje a ani fungovat nemůže.

Měla by se zaměřit na následující volby draftů, neboť i ona musí nad budoucností přemýšlet. Třeba na letošním draftu, pokud se nic nezmění, bude vybírat šestkrát, ale z toho ve třech případech až v sedmém kole. Nanejvýš má k dispozici třetí kolo.

Určitě ještě v příští sezoně výrazně promluví do bojů o pohár, nicméně výkonnostní propad je v horizontu dalších let nevyhnutelný. Je jen na nynějších krocích vedení, jestli bude nepatrný či výrazný.

