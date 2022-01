Ukončí Edmonton v Torontu své trápení? Pittsburgh touží po dalším vítězství

NHL dnes v noci dá přednost kvalitě před kvantitou. Na programu totiž budou jen dva duely, které ale budou stát za to. Rozjeté Toronto na svém ledě přivítá trápící se Edmonton, který prohrál už čtyřikrát v řadě. A v druhém nočním klání na sebe narazí Pittsburgh a St. Louis, přičemž oba týmy jsou na tom poslední dobou velmi dobře, daří se zejména Tučňákům, kteří vyhráli už osm zápasů za sebou.

První se do akce dostanou dva kanadské týmy, které se nachází zhruba ve středu svých konferencí. V poslední době je ale na tom mnohem lépe Toronto, které podává stabilní výkony. Občas sice prohraje, ale pořád to stačí na postup směrem vzhůru. Maple Leafs nyní už celkem dlouho nezaváhali, když vyhráli třikrát v řadě, přičemž v jednom z duelů porazili právě Edmonton. Na domácím ledě tak budou favoritem.

Olejáři sice letos začali výborně, ale už zase se dostávají do své každoroční krize. Šňůra porážek opatrně narůstá, aktuálně čítá čtyři zápasy a očekává se, že dnes přibude pátá prohra v řadě. Edmonton totiž v posledních dnech nezvládl utkání ani proti papírově slabším soupeřům, takže proti Torontu se od něj neočekává žádný zázrak. Oilers by ale ho ale nutně potřebovali, protože už pomalu sestupují z pozic, které zaručují play off. Chybět Edmontonu bude Connor McDavid, který měl pozitivní test na covid.

V druhém zápase dnešní noci se podle prognóz můžeme těšit na gólové hody. Pittsburgh i St. Louis totiž v poslední době dost často skórují, Tučňáci naposledy rozvlnili síť osmkrát a Blues šestkrát. K dnešní výhře by tak měli mít o něco blíže Penguins, kteří navíc na domácím ledě neprohráli už čtyři zápasy v řadě. V tabulce jsou ale pořád poměrně nízko, na Východě jim patří až sedmé místo.

St. Louis sice získalo jen o dva body více než Pittsburgh, ale stejně má v Západní konferenci mnohem lepší umístění než Pittsburgh v té Východní. Blues se nachází na krásné třetí pozici a v případě dnešního vítězství se klidně mohou dostat do čela. St. Louis navíc hraje ve velké pohodě, což dokazuje poslední vítězství nad Minnesotou v rámci Winter Classic. Klidně tak může potrápit i rozjetý Pittsburgh, který se zdá být nezastavitelný.

01:00 Toronto Maple Leafs vs. Edmonton Oilers

01:30 Pittsburgh Penguins vs. St. Louis Blues

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+