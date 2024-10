Úleva na Long Islandu, Sorokin stihne začátek sezony. Ze hry je borec se sedmiletým paktem

Obavy jsou pryč, na Long Islandu se asi všem ulevilo. Generální manažer New York Islanders Lou Lamoriello uvedl, že Ilja Sorokin bude připraven na začátek základní části sezony. Devětadvacetiletý brankář podstoupil operaci zad poté, co se zranil během letního tréninku.

Semjon Varlamov by tedy mohl nastoupit hned v úvodním utkání Islanders proti Utahu ve čtvrtek v domácí aréně.

„Uvidíme, jak to bude vypadat po trénincích, které nás čekají,“ řekl o Sorokinovi trenér Islanders Patrick Roy. „Na základě toho se rozhodneme.“

Podle Lamoriella se očekávalo, že Sorokin vynechá jen několik prvních dnů kempu, ale časový harmonogram se změnil. Vynechal celý týden tréninkového kempu, do tréninku se vrátil 3. října a nehrál v žádném ze šesti přípravných zápasů.

„Až bude připraven, bude připraven,“ ujistil Lamoriello. „Myslím, že proces zotavování probíhal přesně tak, jak jsme doufali. Možná si můžete říct, že to trvalo trochu déle, ale chtěli jsme, ať je stoprocentní.“

Sorokin nechytal od třetího zápasu prvního kola, kdy byl stažen poté, co při prohře 2:3 s Carolinou inkasoval tři góly ze 14 střel. Měl tak hodně času na letní trénink, ale ten přinesl komplikace. On sám ale věděl, že neovlivní vůbec nic.

„Nemůžu to nijak ovlivnit,“ pokrčil rameny. „Makám bez toho, aniž bych měl nějaké přípravné zápasy. Snažím se hodně pracovat na psychice, využívám této chvíle k tomu, abych zapracoval na své mentální hře stránce. Co se hokeje týče, snažím se najít zpět svůj timing. Nepotřebujete k tomu zápasy. čím víc trénuji, tím lépe se cítím.“

Co se v Islanders děje dál?

Překvapivě se vzdali útočníka Pierra Engvalla, který měl zahájit druhou sezonu sedmileté smlouvy. „Maxim Tsyplakov si jeho místo zasloužil,“ vysvětlil Lamoriello. „Musíme dělat ta nejlepší rozhodnutí a udělat tu nejlepší sestavu, kterou můžeme. Je to tak jednoduché. Ne že by udělal něco špatně, ale v tuto chvíli o tu práci přišel. Není to hráč pro spodní šestku.“

