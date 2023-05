Úleva pro Meiera! V neděli dal první gól, Devils si ho nemohou vynachválit

Play off zatím pro Tima Meiera asi nešlo tak, jak si představoval. Když ze San Jose přicházel, asi byl spíše důraz na to, jak velkou součástí budoucnosti New Jersey bude, nicméně Devils rozhodně chtěli, aby pomohl už letos. Dlouho mlčel, v neděli se ale prosadil a jeho radost byla nevídaná!

Když byl švýcarský útočník dotázán na hit, který schytal od obránce Jacoba Trouby při vítězství 4:0 proti Rangers v sedmém utkání prvního kola, usmál se a v klidu odpověděl.

„Tohle je hokej v play off,“ řekl. „Musíte být připraveni, musíte mít hlavu nahoře. Takže přijmout ránu, oklepat se z ní, vstát a vrátit se do práce.“

Přesně to Meier udělal. Jistě, v prvním utkání druhého kola na ledě Caroliny chyběl, ale na druhé utkání se vrátil s plným obličejovým štítem a pokračoval v tom, co mu jde nejlépe. Tedy ve výborné fyzické hře.

„To ze mě dělá hráče, kterým jsem,“ řekl Meier. "Když jsem přišel ze Švýcarska do Kanady, naučil jsem se to docela rychle. Jedna z prvních věcí, kterou mi trenér řekl, byla, abych hrál takhle. Musel jsem být silný a hrát tvrdě.“

Meier vstřelil svůj první gól (a zapsal tím první bod) v play off v těsné blízkosti branky. Byl to pohotový gól, který pomohl odšpuntovat ofenzivní festival. Radost, kterou Meier měl, byla opravdu velká.

„Co se produktivity týče, nejde to, jak bych si přál, ale tak to někdy je,“ pokrčil rameny Meier. „Musíte se snažit pomoci týmu, jak jen to jde. Už jen ta zkušenost, že mám šanci hrát v play off, mi jako hráči pomáhá celkově růst.“

Meierova bodová produkce se snížila, ale v play off je výraznou postavou. S 35 střelami na branku je druhým mezi hráči New Jersey, vede s 27 hity a se sedmi zblokovanými střelami je čtvrtý mezi útočníky, to vše při průměrném času na ledě 16:45.

„Když se podíváte na jeho fyzickou stránku hry, tak je to něco, co nám chybělo,“ řekl trenér New Jersey Lindy Ruff. „Elitní střelec a velký chlap. Chlapík, který se dokáže prosadit v oslabení. Dostává se protihráčům pod kůži, je těžké proti němu hrát a je to hráč, který výborně kryje puk tělem, což někteří naši útočníci – vzhledem k jejich fyzickým predispozicím – nezvládají.“

TIMO TIME IN THE PLAYOFFS ????



First goal of the playoffs at the perfect time for Timo Meier pic.twitter.com/Xy4YMjZ3gY — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) May 7, 2023

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+