Úleva pro Montreal, pojistka pro Žraloky. Legendární Price už patří San Jose

6. září 8:30

Tomáš Zatloukal

O čem se poslední dny spekulovalo, se stává realitou. Canadiens získali tolik potřebný prostor pod platovým stropem, když se, tedy alespoň na papíře, zřekli kanadského brankáře Careyho Price. O vítěze Hart Trophy a Veziny ze sezony 2014/15 projevili zájem v Kalifornii, kde díky jeho smlouvě získávají jistotu, že se udrží nad platovou podlahou, i kdyby při přestupové uzávěrce rozjeli výprodej zkušených borců s končícím kontraktem.

"Vždycky budu v srdci hráčem Habs, jen teď nakrátko v modrozeleném dresu."

Toť Priceův komentář k výměně do San Jose.

Sharks spolu s jeho paktem získali také výběr v šestém kole příštího draftu. Opačným směrem putuje Gannon Laroque, dvaadvacetiletý zadák, co sezonu 2024/25 rozdělil mezi AHL a ECHL.

Proč byla Priceova smlouva lákavá?

Má vysokou stropovou zátěž 10,5 milionu dolarů, v reálné mzdě ovšem Priceovi náleží po pondělním vyplacení pěti a půl milionového bonusu už "jen" dva "míče.

Zajímavým artiklem byl i pro další kluby, které se chtěly připravit na pravděpodobný odchod vícera plejerů během nového ročníku. Mluvilo se o chicagských Blackhawks, ale také pittsburských Pens.

Šlo čistě o výhodnost kontraktu, či spíše efektu, který přinese. Price neodchytá za Žraloky ani minutu.

Osmatřicetiletý veterán nehraje od dubna 2022, jeho posledním startem bylo drtivé vítězství 10:2 nad floridskými Pantery, při kterém vytáhl 37 zákroků.

Do branky už ho poté nepustily zdravotní trable.

Price má za sebou 15 sezon v NHL, více než 700 mačů.

Je klubovým rekordmanem ve výhrách (361), u Habs mu patří také třetí místo v čistých kontech (49). To, jak kvalitním gólmanem byl, ukazuje i fakt, že si udržel špičkovou kariérní úspěšnost zákroků - 91,7 procenta.

Výjimečné výkony podával také v kanadské repre - vyhrál s ní po dominantním představením olympijské hry, stejně jako Světový pohár.

Očekává se, že by mohl být příští rok uveden do Síně slávy.

