Úleva pro Zbořila! Na první gól jsem se načekal, odfoukl si

Boston jede jako mašina, zastavit ho je opravdu těžké. V noci to na vlastní kůži poznalo i Buffalo. A když se daří týmu, zapadají do toho i jednotlivci. Platí to i pro českého obránce Jakuba Zbořila, který k triumfu pomohl vůbec prvním gólem v kariéře.

U některých fanoušků to ale neměl lehké. Vedení Bruins bylo za svůj draft v roce 2015 několikrát kritizováno. Bruins měli tehdy v prvním kole tři výběry za sebou, nicméně pořádně se zatím chytil pouze Jake DeBrusk. Ze třinácté pozice si Boston vybral právě Zbořila. A proč kritika fanoušků? Jelikož Bruins mohli klidně brát Barzala, Connora, Chabota, Konecnyho nebo Boesera.

V poslední době se ale Zbořil zapracovává do sestavy a nebýt loňského velkého zranění, které mu předčasně ukončilo sezonu, možná by byl v hierarchii týmu ještě výše. Důležité ale je, že hrává.

A v noci si konečně připsal první gól! Více než sedm let od draftu, po 65 zápasech v NHL. Výhra a gól, to se rovná euforii a nadšení! Nebo ne?

„Jsem na vážkách, jestli se cítím dobře, nebo ne,“ překvapil v rozhovoru po utkání. „Nemyslím si, že jsem si dneska gól nějak extra zasloužil. Ale je fakt, že jsem na něj čekal strašně dlouho. Je fajn pocit být konečně odměněn.“

Cestu za premiérovou trefou odstartoval vyhraným soubojem Tomáš Nosek, který se následně povedenou kličkou zbavil protihráčů a lehce posunul kotouč mezi modrou čáru a kruh. Zbořil pak využil toho, že gólmanovi clonil Foligno, a zavěsil.

„Viděl jsem, jak je Tomáš s pukem. Vypadalo to, že mě hledá, tak jsem na něj křikl. Nahrál mi a já dal gól,“ popisoval situaci.

Situaci, která Bruins zaručila další výhru. Zbořilův gól se totiž nakonec ukázal jako vítězný. Stal se tak osmým hráčem a vůbec prvním obráncem v historii Bruins, jehož premiérový gól byl zároveň vítězný.

„V každém zápase, co hraji, si získávám důvěru trenéra, je pro mě ohromně důležité. Teď to sice není tak často, jak bych si přál, ale budu se snažit to změnit a hrát co nejvíc,“ zakončil.

