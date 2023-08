Úleva s dlouhou smlouvou? Konečně se můžu trvale nastěhovat, směje se Bratt

Jesper Bratt se může vrátit do New Jersey a konečně se natrvalo nastěhovat do stejného bytu, který si v Jersey pronajímal se svou přítelkyní v posledních dvou sezonách. To ho ještě mohla sžírat nejistota. Ale teď? Podepsáno na osm let, Bratt má klid.

"Je to příjemné, protože si můžu konečně naplno vybalit," řekl jeden z nejproduktivnějších hráčů New Jersey Devils.

Bratt je tak připraven začít plnit osmiletou smlouvu na 63 milionů dolarů, kterou podepsal v půlce června, a připraven čelit očekávání, že pomůže Devils stát se poprvé po více než dvaceti letech vítězem Stanley Cupu.

"Osmiletá smlouva je to, co jsem chtěl. Chci pomoct dostat tenhle tým na vrchol," dodal Bratt. "Samozřejmě, jak to probíhalo v minulosti s dvouletou a jednoletou smlouvou, bylo to vždycky nejlepší řešení v danou chvíli, ale vždycky to směřovalo k tomu, že chci dlouhodobé řešení."

Devils v minulé sezoně vytvořili týmový rekord v počtu výher (52) a bodů (112), skončili druzí v Metropolitní divizi a poprvé od roku 2012 vyhráli kolo play off, když porazili v sedmi zápasech New York Rangers.

Bratt si podruhé za sebou připsal 73 bodů (32 gólů a 41 asistencí). V bodování týmu byl čtvrtý poté, co v sezoně 2021/22 vedl Devils se svými 26 góly a 47 asistencemi.

"Celou minulou sezonu jsem cítil, jak vzrušující náš tým byl a jak skvěle jsme hráli," řekl Bratt. "Opravdu cítím, že máme tým, který může dojít až na vrchol. V žádném případě jsem o to nechtěl přijít. Osmiletá smlouva nám dává šanci udržet si naše jádro po delší dobu, abychom ten pohár vyhráli."

A co tedy podle Švéda chybělo?

"Vše se odvíjí od malých detailů. Mohu být rychlejší. Můžu být silnější na puku. Mohu být lepší před brankou,“ vyjmenovával. „Když se podíváte na všechny nejlepší týmy, tak než se jim to podařilo, prošly třemi nebo čtyřmi lety vývoje. Vegas bylo ve finále, ve finále konference, pak mělo jeden neúspěšný rok a pak to konečně dokázalo.“

