Úleva v Edmontonu. Probraný McDavid dovedl Oilers do sedmého zápasu

Edmonton Oilers se v sobotu v šestém utkání proti Vancouveru Canucks zvedli a prodloužili si sezonu. Vítězstvím 5:1 vyrovnali stav série na 3:3 a v pondělí se v Rogers Areně ve Vancouveru uskuteční sedmý zápas, bez nadsázky to bude jeden z vrcholů celého play off.

Z naší strany to byl opravdu dobrý zápas, ale jediné, co nám to přineslo, je, že jsme si vybojovali jeden zápas navíc a možnost ještě hrát," řekl obránce Oilers Darnell Nurse. "Musíte k tomu prostě přistupovat jako k úplně novému zápasu a brát to popořadě. Dnes jsme přišli s obezřetným přístupem a ten musíme mít i v sedmém utkání."

Edmonton potřeboval vyvinout velké úsilí, aby podruhé za sebou nevypadl ve stejné fázi play off. Oilers nebyli spokojeni se svou hrou při čtvrteční prohře 2:3 v pátém utkání ve Vancouveru a věděli, že musí být mnohem lepší, aby odvrátili vyřazení.

Začalo to brankářem Stuartem Skinnerem, který se vítězně vrátil, pokračovalo to přes Dylana Hollowaye až po Connora McDavida.

McDavid se na vítězství podílel třemi asistencemi poté, co se v předchozích třech zápasech omezil na jednu.

Leon Draisaitl si připsal dvě asistence, čímž dosáhl 100 bodů v play off v 60 zápasech (39 gólů, 61 asistencí) a stal se třetím nejrychlejším hráčem v historii NHL, který tohoto milníku dosáhl po Waynu Gretzkym (46 zápasů) a Mariu Lemieuxovi (50 zápasů).

"Série je tak těsná, tak vyhrocená, že jsem si říkal, že to bude stejné i v tomto zápase. Hráli dobře," ulevil si McDavid. "Jsem si jistý, že Vancouver nemá ze své hry dobrý pocit a do sedmého zápasu půjde lépe, stejně jako se nám nelíbil náš pátý zápas a v šestém jsme byli lepší. Očekávám, že oba týmy se zřejmě zvednou směrem k velkému sedmému zápasu."

Edmonton hrál naposledy sedmý zápas v roce 2022, když v úvodním kole prohrával s Los Angeles Kings. Oilers vyhráli šestý zápas v Los Angeles a sedmý duel doma. Naposledy hrál Edmonton sedmý zápas venku dokonce až v roce 2017, kdy ve druhém kole prohrál s Anaheimem.

"Zkušenosti pomáhají, známá situace pomáhá pochopit, jak malé jsou rozdíly a jak dobře musíte hrát, abyste vyhráli," řekl útočník Oilers Zach Hyman. "Myslím, že tyhle věci k tomu patří a my chceme jít dál, chceme vyhrát Stanley Cup. Musíme se zvednout, další zápas bude ještě těžší."

Share on Google+