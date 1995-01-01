Úleva v Los Angeles. Hvězdný Kempe podepsal luxusní smlouvu

17. listopadu 9:25David Zlomek
Los Angeles zažilo víkend, který může určovat směr celé organizace na další dekádu. Adrian Kempe, nejdůležitější útočník Kings od doby, kdy Anže Kopitar pomalu předává žezlo, podepsal osmiletou smlouvu za 85 milionů dolarů a definitivně se vyřadil z budoucího trhu volných hráčů.
Pro Kings je to mnohem víc než jen běžné prodloužení. Je to signál, který říká, že ani po očekávaném odchodu kapitána Anžeho Kopitara se klub nechystá zpomalit.
Kempe měl být po podpisech Connora McDavida či Jacka Eichela největší hvězdou na trhu volných hráčů v létě 2026. A oprávněně, v posledních čtyřech sezónách nastřílel 145 gólů, což ho řadí mezi nejproduktivnější křídla NHL. Z hráče, který se dlouho nemohl prosadit víc než do třetí lajny, se stal elitní střelec, který už třikrát překonal hranici 30 branek a pravděpodobně to dokáže znovu.
Právě proto si generální manažer Ken Holland nemohl dovolit riskovat. Ztratit v jednom roce Kopitara a o rok později i Kempeho? Nemyslitelné.
Jednání o nové smlouvě byla ale dlouhá a během léta se zdálo, že požadavky Kempeho tábora se přibližují hranici, na kterou Kings nepůjdou. Když Martin Nečas dostal v Coloradu kontrakt s průměrem 11,5 milionu dolarů, očekávalo se, že Kempe zamíří do podobných čísel. Nakonec se obě strany potkaly výrazně níže a v Los Angeles to vnímají jako obrovskou výhru.
Kings tak budou mít v příštích letech hráče, který je schopen nést ofenzivu sám. Kempe už má v klubových rekordech pevné místo: je desátý v počtu gólů, sedmý v počtu vítězných branek a míří ještě výš.
A výhled do budoucna? Po této sezóně budou mít Kings přes 23 milionů volného prostoru pod stropem. Mohou tedy dál stavět tým kolem dvojice Kempe - Kevin Fiala a řešit postupnou generační výměnu v útoku.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.