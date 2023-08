Úleva v Minnesotě. Gustavsson podepsal na tři roky

Už to vypadalo, že se Minnesota bude s brankářem Filipem Gustavssonem dohadovat o nové smlouvě u arbitráže. Nakonec k tomu ale nedošlo. Wild s pětadvacetiletým gólmanem podepsali v pondělí odpoledne.

A nejde o žádnou skromnou smlouvu. Švéd podepsal na tři roky, přičemž dohromady vydělá 11,25 milionů dolarů, tedy necelé čtyři miliony dolarů ročně. V posledním roce smlouvy se pak aktivuje klauzule o nevyměnitelnosti, která podle The Athletic čítá pět týmů.

Wild se tím pořádně zkomplikovala situace pod platovým stropem. Pokud započítáme i 14,7 milionu dolarů, které mají Wild v podobě mrtvých peněz z vyplacených smluv, zbývá jim 1,643 milionu dolarů, přičemž Calen Addison ještě nepodepsal smlouvu.

I když Addison přijme kvalifikační nabídku ve výši 787 500 dolarů, nebudou mít Wild do příští sezóny příliš mnoho prostoru, zejména pokud plánují angažovat ještě jednoho útočníka.

To Gustavsson, který ještě před rokem počítal s tím, že možná bude do konce kariéry hrát ve Švédsku a bude s tím docela spokojený, dostane odměnu za skvělou sezonu v dresu Wild.

Poté, co si Gustavsson vytvořil kariérní maxima v počtu výher, odehraných zápasů, čistých kont a průměru obdržených branek na zápas, budou v příští sezóně všechny oči upřeny na to, zda dokáže zopakovat své vítězné výkony, převzít větší zátěž od Marca-Andreho Fleuryho a zlepšit se v play off, které bylo podle jeho vlastních měřítek průměrné.

Smlouva je zajímavá z toho důvodu, že se přímo porovnává s tou, kterou dostal Ilja Samsonov. Oběma stranám to poskytlo čerstvé srovnání. To ale nebránilo Gustavssonově táboru, aby mu po jeho průlomové sezóně mohl vyjednat super smlouvu.

Zdá se, že se jedná o kompromis. Tříletá smlouva dává oběma stranám jistotu, brankář zase může mít radost ze solidní výplaty. Gustavsson bude v této sezóně jedničkou Wild a Fleury bude jeho náhradníkem. Tím se získává čas pro nadějného Jespera Wallstedta. Pokud se z Gustavssona stane hvězda, budou mít Wild těžké rozhodování, ale zároveň cenný obchodní artikl do budoucna.

Share on Google+