Ullmark se kaje. Boston řeší dilema. Koho v sedmém utkání do brány?

Pro začátek si přiznejme, že je toho víc, co stálo za bláznivou porážkou Bruins 5:7 a vůbec faktem, že se série s Panthers natáhla do sedmi zápasů. Chyby Charlieho McAvoye i Hampuse Lindholma. Nízká produktivita Davida Pastrňáka, který sám sebe před šestým utkáním kritizoval. David Krejčí a Patrice Bergeron scházeli ze zdravotních důvodů. Co je ale nejvíc znepokojující, že Bruins nedrží brankář.

„Ullmark se v bráně očividně trápí,“ píše Boston Globe.

Patrně nejlepší gólman základní části pouští nezvykle hodně gólů. Mnohdy z dobře viditelných, jasně avizovaných střel. Jim Montgomery prý proto zvažoval před šestým duelem změnu, ostatně v záloze má více než kvalitní dvojku v osobě Jeremyho Swaymana, nakonec ale Ullmarka podržel.

Ten dostal šest gólů a ze série je drama.

„Líbily se mi jeho oči, ta intenzita. Myslím, že Linus je v pohodě,“ vysvětlil novinářům své rozhodnutí ponechat Švéda v bráně.

Ten v pátém a šestém duelu inkasoval čtyři a šest branek. Procentní úspěšnost zákroků 84% a 81,3%. Ne, prohry rozhodně nejsou jen jeho vina, ale v bojích o všechno čekáte prostě víc. Beci nesměli udělat žádnou chybu. Panthers všechno trestali, také proto, že brankář nechytil nic navíc.

Montgomery nyní musí řešit zatracené dilema. Série příštím duelem zcela určitě skončí a Swayman je studený a nerozchytaný. „Chtěli jsme být konzistentní,“ naznačil. „Nyní si znovu projdeme zápas, každého analyzujeme, a když zjistíme, že je někde nutná změna, uděláme ji.“

Kouč Ullmarkovi věří, svěřil mu bránu od začátku ve všech šesti duelech. Dokonce mu dovolil vynechat v pátek ranní rozbruslení. Švéd trval na tom, že o nic nešlo, je prý v pořádku.

„Dneska jsem nedokázal zavřít dveře,“ vyčítal si po posledním klání. „Potřeboval jsem aspoň jeden zákrok navíc. Někdy se to prostě stává. Dnes byl takový den.“

Nezaujatě vzato šlo o parádní, zábavný večer. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou, fanoušek si musel těch šedesát minut užít. „Skvělý zápas, nahoru, dolů,“ uznal trenér Bostonu.

Pro fanoušky favorita to ale byla trochu noční můra. Bruins vedli 4:3, po krásné Zachově přihrávce v oslabení DeBruskovi v 51. minutě vedli ještě 5:4, nakonec ale padli. V základní části přitom ztratili jen pět utkání, v nichž měli ve třetí třetině navrch.

S kým tedy do sedmého utkání? „Máme v něj maximální důvěru,“ říká o Ullmarkovi Jake DeBrusk. „On je tím důvodem, proč se nám letos tak dařilo.“

