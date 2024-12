Ullmark? Táta nejšťastnějšího dítěte v Kanadě exceluje, s Marťanem na masce

Je to story sladší než svařák. Snad ji snesete, když už jsou Vánoce za rohem a ledy tají. Šestiletý klučina Harry Sven se den před příchodem Mikuláše zadíval na nebe nad Ottawou. A užasle prohodil: “Jsem nejšťastnější dítě v celé zemi, protože právě sněží.” Jeho tátu Linuse to dojalo. A byť to může být pouhá korelace, Ullmark od té doby předvádí výkony jako z jiné planety.

Třeba z Marsu.

Právě Marťana Marvina, komiksovou figuru ze světa zajíce Bugs Bunnyho a dalších, má Ullmark na masce.

Nikoliv jako první gólman Senátorů. A dokonce ani druhý flek mu nepatří.

Ullmark každopádně s nezaměnitelnou postavičkou s římskou přilbicí smeká před Patrickem Lalimem, klubovou jedničkou z přelomu milénia (konkuroval mu Martin Prusek, pak oba museli ustoupit Dominiku Haškovi).

Oba pánové, tedy Lalime a Ullmark, se potkali zkraje sezony a frankofonní Kanaďan byl viditelně dojatý z poklony od švédského čahouna.

Mimochodem, Marťana Marvina si na masku nechal namalovat i Joonas Korpisalo, nicméně ten mu nepronajal tak prominentní prostor, jaký zaujímá v původním designu Stephana Bergerona.

Two generations of Marvin the Martian masks. pic.twitter.com/15IogyrMfM — Sens Communications (@Media_Sens) October 12, 2024

To až Ullmark, který přišel od bostonským Medvědů právě výměnou (mimo jiné) za Korpisala. A ještě před odchytáním úvodního mače za Sens podepsal dlouholetou smlouvu s ročním platem 8,5 milionu dolarů.

Tedy se stejnou gáží, jakou o pár dní dříve akceptoval jeho ex-parťák Jeremy Swayman. To, jak si bývalí kolegové teď vedou, by bylo pro sebevědomého Američana nelichotivé srovnání.

Ale to si nechme na jindy.

Teď je to Ullmarkovi a jeho aktuální bravuře.

Od synova nadšené reakce na sníh sněží v Ottawě i výhry. Jednatřicetiletý brankář jich vychytal šest za sebou, dvakrát se radoval z čistého konta, lapil 97,2 procent střel soupeřů. „Zastavuje prostě všechno,” glosoval to web Sportsnet.

Ještě trefněji pak spoluhráč Shayne Pinto: „Máme zkrátka kliku, že ho máme. V poslední šesti duelech chytá jako blázen, je to šílená podívaná."

Nezvyklý je i pohled na tabulku Východní konference, Senátoři jsou na postupové pozici do play-off. To musí být blaho pro léty bídy ztrápené fanoušky.

Vánoce jednoduše začaly v kanadské metropoli letos dřív. Ať už je spustilo cokoliv.

