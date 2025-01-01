Unáhlili se v Minnesotě s Kaprizovem? Udělali jsme, co jsme museli, tvrdí

11. října 11:15David Zlomek
Když v Minnesotě oznámili, že Kirill Kaprizov podepsal rekordní osmiletou smlouvu na 136 milionů dolarů, mnozí si klepali na čelo. Sedmnáct milionů ročně, o tři víc než dostává kdokoli jiný v NHL. Tím spíš se téma rozhořelo poté, co Connor McDavid, Kyle Connor i Jack Eichel podepsali své nové kontrakty s mnohem skromnějšími částkami.
Generální manažer Bill Guerin se ale brání s klidem, který by mu mohli závidět i akcionáři po burzovním krachu. „Každý má svoji cenu. A pro nás je Kirill prostě tak cenný,“ řekl pro The Athletic. „Nemohli jsme riskovat, že by odešel. To by bylo horší než zaplatit mu sedmnáct milionů.“
Na sociálních sítích se okamžitě rozjela vlna kritiky, fanoušci i komentátoři ukazovali na McDavida, který se spokojil s 12,5 miliony, nebo Eichela s 13,5. Guerin ale říká, že rozhodnutí nelituje ani na vteřinu. „Ti, co to říkají, nesedí na mém místě. To se od klávesnice mluví snadno,“ poznamenal. „My jsme udělali to, co jsme udělat museli.“
Guerin dobře ví, že Minnesota nemá stejnou vyjednávací pozici jako Vegas nebo Dallas. Není to daňový ráj, v zimě tam mrzne a klub nemá slavnou tradici vítězství. Přilákat hvězdy zvenčí je těžké, a nahradit Kaprizova by bylo prakticky nemožné. Po sérii prodloužení smluv se trh pro léto 2026 navíc rychle vyprázdnil. Jména jako Artěmij Panarin, Martin Nečas nebo Adrian Kempe jsou zatím bez smlouvy, ale nikdo netuší, jak dlouho.
Ačkoliv ruský kanonýr prožil zraněním přerušenou sezonu (25 gólů, 56 bodů ve 41 zápasech), jeho přínos pro tým je nezpochybnitelný. Do zranění měl tempo na 100bodovou sezonu a byl v diskusi o Hart Trophy. Od svého příchodu do NHL má na kontě 185 gólů a 386 bodů ve 319 zápasech.
Z pohledu vedení má Kaprizov jeden úkol, být symbolem klubu a nadějí, že Wild jednou prolomí dekádu trvající prokletí v play off. „Tohle není o porovnávání čísel,“ řekl. „Je to o tom, co pro nás znamená.“
