Unikátní pardubické dresy San Piego jsou v aukci

9. března 11:10

V neděli 1. března oblékli pardubičtí hokejisté v rámci zápasu s Energií dresy, které vznikly ve spojení s kapelou Vypsaná fiXa. Unikátní sada hraných dresů s výšivkami a fluorescenčními prvky, díky kterým svítí ve tmě, jde nyní do dražby. Aukce dresů i návleků a stulpen potrvá do čtvrtku 12. března.

Nedělní zápas Dynama proti Karlovým Varům se nesl ve spojení s Vypsanou fiXou. Michal Mareda (Márdi), frontman oblíbené pardubické kapely, vystoupil před začátkem utkání přímo na ledové ploše a hráči Dynama nastoupili ve speciálních dresech.

Na sadě dresů, které dominuje název San Piego, se podílel přímo Márdi a také Limbo, grafik kapely. Tento pojem, který se už dlouhé roky objevuje v písních kapely, má specifický význam. Vypsaná fiXa používá San Piego jako označení pro město Pardubice.

Hrané dresy, návleky na kalhoty a stulpny, nyní míří do aukce!

Vstup do aukce ZDE.

Dresy obsahují hned několik výšivek – dominantní logo San Piego na přední straně, výšivky na ramenou, vyšitá jsou i čísla a jména hráčů. Výjimečným prvkem těchto dresů jsou potom fluorescenční nitě, díky kterým ve tmě svítí výšivky na přední straně dresu na ramenou a také pruhy na rukávech.

Aukce dresů San Piego má také charitativní podtext. Část výtěžku poputuje na transparentní účet projektu Dynamo daruje, v rámci kterého pardubický klub pomáhá potřebným.

Konec aukce je naplánovaný na čtvrtek 12. března, dražba jednotlivých položek bude končit po 18. hodině.*

* Aukce je prodlužovaná, každý příhoz v poslední minutě přidá k času dalších 60 sekund. Do 48 hodin po skončení aukce je potřeba vybrat způsob doručení (osobní odběr na klubu/zaslání kurýrní službou). Platbu je nutné uskutečnit do 5 kalendářních dnů. Při nesplnění bude vyhraná položka nabídnuta dalším zájemcům. Děkujeme za pochopení.

