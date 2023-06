Unikátní počin Bedarda. Jako první v historii posbíral tři prestižní ocenění CHL

The Canadian Hockey League (CHL) rozhodla o udělení ocenění nejlepším hráčům uplynulé sezony. Udílení cen této ligy, která pod sebou sdružuje WHL, OHL a QMJHL, si doslova podmanil sedmnáctiletý Connor Bedard, který jako první v historii dokázal získat ocenění pro nejlepší prospekt následujícího draftu, trofej pro nejproduktivnějšího hráče uplynulé sezony CHL a ocenění pro nejlepšího hráče CHL.

Fanoušci Chicaga doslova hltají každou zprávu o Connoru Bedardovi. Není se ovšem, co divit. Ve chvíli, kdy Blackhawks vyhráli draftovou loterii a získali první volbu nadcházejícího draftu, získali tím unikátního hráče. Bedard je největším hokejovým talentem od Connora McDavida, generačním talentem, Connorem 2.0, juniorskou superhvězdou, budoucím členem Síně slávy...

Ve výčtu superlativů na adresu Bedarda, které byly řečeny či napsány, bychom asi mohli pokračovat donekonečna. Pojďme tedy raději k faktům.

O tom, jak výjimečná byla uplynulá sezona pro sedmnáctiletého mladíka, nejlépe hovoří statistiky a nyní i obdržená ocenění během CHL Awards. Bedard totiž obdržel ocenění CHL Top Prospect, CHL Top Scorer a David Branch Player of the Year. Stalo se poprvé v historii, že by některý hráč posbíral tyto tři ceny během jednoho ročníku. Ocenění CHL Top Scorer bylo zavedeno v roce 1994 a uplynulo tedy takřka 30 let, než se někomu povedlo zkombinovat tyto tři trofeje.

Dlouhodobě předpokládaná jednička draftu měla úchvatný rok. V základní části WHL Bedard v dresu Reginy Pats zaznamenal v 57 zápasech hned 71 branek a 72 asistencí. V sedmi zápasech play-off zapsal 10 gólů a stejný počet nahrávek. Jediným škraloupem tak je, že ani jeho úchvatné výkony nepomohly Regině k cestě za triumfem WHL a k účasti ve finálovém Memorial Cupu. Trochu to napravil na juniorském šampionátu, kde stanovil kanadské rekordy v počtu bodů na jednom turnaji i celkově v dresu juniorské reprezentace, když v sedmi utkáních zapsal úctyhodnou bilanci 9+14 (dohromady 13+18 na dvou šampionátech) a stal se podruhé mistrem světa do 20 let.

Connor Bedard becomes the first-ever CHL player to win Top Player, Top Prospect & Top Scorer ????????



(????: @JPMartin_RC) pic.twitter.com/49hqLLJfVm — Gino Hard (@GinoHard_) June 3, 2023

Jeho výjimečnost potvrzuje i fakt, že se stal prvním hokejistou od Connora McDavida, který získal hned tři ocenění CHL během jedné sezony. McDavid v roce 2015 získal ocenění pro hráče roku, Top prospekt a také Scholastic Player of the Year, což je cena, kterou hokejisté dostávají za úspěšnou kombinaci výkonů na ledě a ve škole. Bedarda tak může trochu mrzet, že se lépe neučil.

Jinak ale samozřejmě překypoval na oceněních CHL spokojeností. Vždyť psal historii této ligy! „Je to docela vzrušující,“ zářil Bedard v rozhovoru po pózování s třemi trofejemi. „V minulosti získalo ocenění pro hráče roku mnoho skvělých kluků. Myslím, že je to ocenění i pro celý tým,“ vyzdvihl své spoluhráče, díky kterým na ledě doslova řádil.

„Nejvíc vzrušující na hokeji je, že je spousta lidí, se kterými hrajete a kteří vám pomáhají,“ ocenil kouzlo týmových sportů stále ještě sedmnáctiletý mladíček, kterému bude 18 let 17. července. V nadcházející sezoně tak už bude způsobilý k tomu, aby hrál v NHL.

Ocenění David Branch Player of The Year předával Bedardovi Jarome Iginla, bývalá superhvězda Calgary Flames. „To je velké jméno, legenda v hokeji,“ usmíval se Bedard. „Je pro mě úžasné, že jsem se s ním mohl setkat a přijmout od něj toto ocenění. Bylo to výjimečné.“

Bedard si nyní bude ještě chvíli užívat juniorské slávy, už se ale také chystá na draft v Nashvillu, který proběhne 28. a 29. června. Za necelý měsíc si ho vybere z první pozice Chicago a z rodáka z North Vancouveru se stane člen organizace NHL.

„Jsem stále mladý a chci toho ve své hokejové kariéře hodně dokázat. Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl hrát některé mezinárodní turnaje a v kanadské juniorské lize, a že jsem mohl zažít věci, které jsem zažil. Zatím to byla pekelná jízda a doufám, že to bude pokračovat,“ dodal pln odhodlání Connor Bedard.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+