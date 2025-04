Upřímná gratulace Jevgenije Malkina Ovečkinovi: Není to typický hokejista!

Znají se dlouho a dobře. Výrazné postavy posledních dvou dekád NHL. Draftovaní ve stejném roce (2004). Rusko reprezentovali na mnoha velkých akcích. Oba jsou dávno na prvních dvou místech mezi nejproduktivnějšími Rusy v historii této ligy. Třetí Sergej Fjodorov už ztrácí na Malkina necelé dvě stovky bodů, na Ovečkina víc než čtyři sta.

Jejich příběhy si jsou i nejsou podobné. Ovečkin pochází z prominentní rodiny elitních sportovců. Vyrůstal v Moskvě. Do NHL odcházel hladce coby hvězda. Malkin z chudé rodiny. Vyrůstal ve studeném Magnitogorsku. Do NHL prchal jak emigrant východního bloku osmdesátých let.

Když spolu za mořem začínali, Malkin si stěžoval, že ho Ovečkin podezřele často trefuje. Nic si nedarovali. Ale jinak mezi nimi panuje respekt. A v mnoha oblastech shoda. Oba třeba hrají od vstupu do NHL za svůj původní tým. Oba se taky před lety angažovali v „Putinově týmu“ na podporu volebního vítězství v prezidentských volbách.

Také Jevgenij Malkin se logicky musel vyjádřit k velké slávě jeho krajana. A učinil tak originálně a po svém. „Neuvěřitelné, je to už dvacet let... Nedokážu uvěřit, že překonal rekord. Není to typický hokejista. Netrénuje každý den. Nestravuje se zdravě. Prostě miluje hokej,“ řekl v rozhovoru pro The Athletic o rok mladší Žeňa.

Ovečkinovy stravovací návyky jsou dobře známé. Na jeho figuře už se začínají projevovat. Internetem vedle mnoha jiných koluje fotka z kabiny těsně po rekordu, kdy Alex klasicky třímá v ruce plechovku piva, s následujícím popiskem: „Čert vem rekord! Žádný hráč v historii neudělal pro koncept ‚beer league‘ víc než číslo 8.“ (beer league – výraz pro „pivní“ ligu nižší úrovně)

Malkin zatím poslal Ovečkinovi krátkou gratulaci. Zatelefonuje mu prý jindy. „Zavolám mu později. Má teď tisíc zpráv. Je to úžasný den pro hokej. Jsem rád, že tam byl Wayne Gretzky. Skvělý den pro hokej pro nás všechny,“ dodal útočník Pittsburghu.

