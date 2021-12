USA cílí na druhý triumf v řadě. Na dálku bude držet palce Zegras i Knight

Hokejisté USA si loni připsali své páté vítězství na Mistrovství světa do dvaceti let, letos tak mohou zaútočit na své první obhájení titulu. K tomu už ale nepomohou útočník Trevor Zegras a gólman Spencer Knight, kteří se minulý rok na triumfu výrazně podíleli. Zegras vyhrál bodování turnaje a Knight byl druhým nejlepším gólmanem. I přesto oba věří, že i letos to může vyjít. Síla loňského vítěze je i bez nich opravdu velká.

„Před startem mistrovství se cítím výborně. Máme zpátky stejné trenéry, takže víme, co chtějí a co od nás očekávají. Navíc znám skoro všechny spoluhráče, takže se mi kolem nich bude hrát komfortně. Doufám, že i oni se tak budou cítit a půjde to vidět i na ledě,“ popisoval své dojmy před začátkem turnaje Jake Sanderson, kapitán amerického výběru.

Ten se na mistrovství představil i loni společně s dalšími pěti hráči aktuálního kádru. Mezi ně ještě patří třeba Matthew Beniers a Brett Berard, kteří by letos měli přebrat role tahounů právě místo Trevora Zegrase, který se už naplno usadil v sestavě Anaheimu, kvůli čemuž se na mistrovství do dvaceti let už nepodívá.

„Matty Beniers bude určitě skvělý lídr, který dokáže táhnout celý tým, který i letos bude na nejvyšší úrovni. Gólmani by také měli být na špičkové úrovni, protože vím, čeho je Drew Commesso schopný. Zůstal i realizační tým, který loni odvedl skvělou práci. Už se tedy těším, až budu své kamarády sledovat,“ hodnotil letošní výběr USA Trevor Zegras.

Ten loni prožil fantastický turnaj, ovládl bodování s 18 body (7+11), čímž si řekl o vstupenku do slavné NHL, kterou opravdu dostal od Anaheimu. S Kačerem na hrudi tak i nadále předvádí úžasné výkony, v letošní sezoně zaznamenal 25 bodů (8+17) ve třiceti zápasech. A navíc nedávno vystřihl nádhernou lakrosovou přihrávku, na kterou se ještě nějakou chvíli nezapomene.

„Všechno vyšlo perfektně. Měli jsme gólmana Spencera Knighta, který ve finále dokázal zavřít bránu, což bylo úžasné. Výborní ale byli také obránci, útočníci a realizační tým. Nemůžu tedy vypíchnout přesný důvod, proč jsme celý turnaj vyhráli,“ vzpomínal na loňský šampionát mladý útočník Anaheimu.

Spencer Knight už se také dostal do nejslavnější ligy světa, přičemž si o to také řekl skvělými čísly. Na loňském mistrovství ho předstihl jenom kanadský Devon Levi, který byl s úspěšností zákroků 96,40 % nedostižný. I úspěšnost 93,96 % je ale velmi slušná, navíc v průměru inkasoval jen něco málo přes 1,5 gólu na zápas. Nejdůležitější ale bylo čisté konto ve finále proti Kanadě, ve kterém zaznamenal 34 zákroků.

Letos má jeho roli zastoupit Drew Commesso, který byl draftován už před dvěma roky, ze 46. pozice si ho vybralo Chicago. Smlouvu ale stále nepodepsal. Aktuálně tedy působí v NCAA v týmu Boston Terriers, kde si drží úspěšnost zákroků nad 90 %. Pokud se mu tedy mistrovství vydaří, může to být signál pro Blackhawks, aby s ním minimálně podepsali nováčkovský kontrakt.

„Vždycky na vás bude na takovém turnaji tlak. Musíme ale myslet na to, proč tam jste. Musíte prostě hrát hokej, proto jste tam přece přijeli. Nemůžete si všímat toho, co říkají ostatní. To musíte zablokovat, místo toho byste si měli mistrovství užívat,“ radil svému nástupci Spencer Knight.

Letošní reprezentanti USA by tak určitě chtěli mířit stejnou cestou jako jejich bývalí dva spoluhráči. Jestli se jim zadaří individuálně, ale zejména týmově, může to vést k branám NHL, čehož chtějí všichni mladíci dosáhnout. Uvidíme, jestli se nějaký hráč z letošní soupisky USA příští rok v NHL ukáže.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+