Ušel jsem kus cesty. A chci být ještě lepší, velí před novou sezonou Miller

Když se řekne Vancouver, většina fanoušků si vybaví Quinna Hughese či Eliase Petterssona. Faktem však je, že od svého příchodu do Vancouveru je J. T. Miller s 299 body v 283 zápasech na 12. místě v bodování ligy, navíc vynechal pouze šest zápasů. A teď se chystá na další ročník.

Za to všechno si americký útočník vysloužil od Canucks prodloužení smlouvy o sedm let za 56 milionů dolarů, které začíná právě v této sezoně. Zkušený útočník cítí, že nejlepší sezony má teprve před sebou, a to přes to, že mu je už třicet.

"Myslím, že se každým rokem zlepšuji," řekl Miller pro Sportsnet. "Určitě byly chvíle, na které bych asi rád zapomněl. Ale v celkovém měřítku jsem se sebou spokojený. Mám před sebou ještě kus cesty, jsem velmi emotivní člověk. Celý život se snažím být vyrovnaný. Až na pár úletů jsem se v tom zlepšil. Taky jsem ukázal, že můžu hrát proti kterékoli lajně v lize, a na to jsem hodně hrdý."

Všechno vidělo i vedení Canucks, které s ním podepsalo zmiňovaný kontrakt. Jinými slovy, hráč, který v posledních dvou letech vyvolal více fám o výměně, debat a kritiky než kdokoli jiný z týmu, nikam neodchází.

A před sezonou jsou obecně vnímaná pozitivní očekávání, a to i proto, že si Miller sednul s novým trenérem Rickem Tocchetem.

"Všechno se tak nějak změnilo, když sem Rick a jeho tým přišli," přikývnul Miller. "Posledních 30 zápasů v minulé sezoně jsme se jako tým cítili dobře. Toxické prostředí bylo fuč. Zdálo se, že všechny zmatky tak nějak zmizely a na led se zase chodilo s radostí.“

Miller, který se po výměně kapitána Bo Horvata týden po Tocchetově příchodu vrátil z levého křídla zpět do středu, by měl svou třináctou profesionální sezonu začít v lajně, která bude pravidelně bránit ty nejlepší ze soupeřova táboru.

"Když budu každý zápas hrát proti nejlepší lajně soupeře a budu si plnit svou práci, bodů asi bude méně," řekl Miller. "Tak to prostě funguje a je to v pořádku. Hrál jsem v New Yorku a vyhráli jsme Prezidentovu trofej, přičemž náš nejproduktivnější hráč měl 60 bodů. Když hrajete správným způsobem, osobní body nepotřebujete."

Share on Google+