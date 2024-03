Úspěch české firmy v NHL. Může nás to dostat ještě dál, věří Hlavička

(WASHINGTON, od našeho zpravodaje) Zpočátku se zdá vše normální – rolba jede po kluzišti a připravuje led na zápas. Když tu náhle ji probodne obří rampouch a z kostky vyletí hrůzostrašná příšera! Reklamní spoty v rozšířené realitě se stávají velkým hitem a česká firma Go4Gold zaznamenala významný počin, když se se svým dílem dostala do amerického celostátního vysílání během zápasu NHL.

„Je to relativně nová technologie, zatím se tomu věnuje jen pár firem. Do vysílání se dostávají speciální animace, které upoutávají na různé brandy,“ popisuje Aleš Hlavička, jeden z členů týmu Go4Gold, kteří se na animaci podíleli přímo v USA.

V upoutávce se prostředí hokejového stadionu zmocní obrovská příšera. A ukončení její nadvlády není práce pro nikoho jiného než pro Krotitele duchů. Na ledové ploše se poté objeví populární auto této partičky a létající nestvůru zkrotí. Pokračování oblíbené filmové série s podtitulem Říše ledu tak má díky Go4Gold postaráno o parádní promo.

Připomíná vám tohle video něco?



Po kampani Sharyaq vs Prediaq při NHL Global Series v Praze teď čeští @Go4GoldAgency dělají promo na nové Ghostbusters přímo při zápase NHL.



Krása, klobouk dolů a jen houšť! @TadeasDrahorad ????



pic.twitter.com/z9ZzG9YXYN — Vilém Franěk (@vildafranek) March 18, 2024

Spolupráce s lidmi z NHL byla pro české tvůrce velkou výzvou. „Je to úplně jiné jednání, než na které jsme byli zvyklí z Evropy nebo z Asie. Američané jsou hodně přímí – okamžitě nám pošlete nabídku, okamžitě chceme vědět, jak to bude vypadat, a zítra to chceme mít všechno hotové. To nás trochu překvapilo, ale relativně rychle jsme si na to zvykli,“ usmívá se Hlavička.

Logicky to však nebylo poprvé, kdy se tým Go4Gold do podobného projektu pustil. Jejich první reklamu v rozšířené realitě mohli vidět televizní diváci zápasu klání mezi Nashvillem a San José, kterým NHL v Praze zahajovala loňský ročník. Tehdy se jednalo o spot pro Škodu Auto, do kterého tvůrci zakomponovali tváře zmíněných klubů – pantera a žraloka.

„V NHL nám řekli, že by byli rádi, aby takové spoty běžely ve vysílání mnohem častěji. Jsme ve fázi, kdy chceme dělat projekty, které jsou dlouhodobější a mají nějakou vizi, takže přesně to jsme chtěli slyšet,“ doufá v další spolupráci s nejlepší hokejovou ligou světa.

Kolik lidí bylo do projektu zapojeno a jak probíhala samotná tvorba reklamního spotu? To a mnohem víc se dozvíte v exkluzivním videorozhovoru pro Hokej.cz s Alešem Hlavičkou ↓

