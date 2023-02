Úspěšný debut! Pořád jsem v šoku, smál se O’Reilly

Bylo to šílených pár hodin. Rychle upečená výměna ze St. Louis do Toronta, následně přesun do Kanady a v noci na neděli již první zápas v novém dresu. NHL se neptá, NHL jede. O’Reilly si dokonce připsal jednu nahrávku, jeho nový tým navíc vyhrál.

Montreal, který do Toronta přijel, byl poměrně neškodný. Hovoří o tom i konečný výsledek 5:1. O’Reilly si tak připsal úspěšný debut. Na ledě strávil něco přes šestnáct minut a podílel se na gólu Michaela Buntinga. Navíc neztratil nic ze svého umu – na vhazování dominoval, vyhrál 12 ze 14.

„Je super, že jsem do toho mohl rovnou skočit. Pořád jsem tak trochu v šoku, že tu jsem,“ povídal v pozápasovém rozhovoru.

A měl pravdu, moc času na přípravu neměl. Rozdíl mezi začátkem zápasu a uskutečněnou výměnou nečinil ani 24 hodin. V mezičase se stihnul sbalit, skočit na letadlo a přivítat se s novými spoluhráči.

„Jako bych skočil hlavou napřed do studené vody. Jsem rád, že to vyšlo, výhra je důležitá. Máme velmi dobrý tým, mám radost, že jsem jeho součástí,“ zářil.

O'Reilly se postavil hned k úvodnímu buly, přičemž po boku měl Johna Tavarese a Mitche Marnera. Chemie tohoto tria byla patrná od samého začátku. Jejich první střídání přineslo příval gólových šancí, přičemž O'Reilly neztrácel žádný čas, když si připsal první střelu. „Parádní začátek zápasu,“ chválil i trenér Keefe.

Celou situaci dokreslil i vtipný moment, který popsal brankář Maple Leafs Joseph Woll. Ten totiž nemá žádné sociální sítě, a tak se o přestupu dozvěděl trochu bizarně. „Když jsem přišel ráno na stadion a viděl jsem naše lajny, díval jsem se na ně a kroutil hlavou, co se s nimi stalo,“ smál se.

A zasloužený oddych? Zatím určitě ne. Toronto hraje hned v neděli na ledě Chicaga. „Jo, je to trochu extrém. Dostat se sem, pak hned do Chicaga. Trochu blázinec, ale nevadí mi to. Čím víc bych čekal, tím víc bych byl nervózní,“ popisoval své dojmy zkušený útočník.

ROR has entered the chat pic.twitter.com/YFUPuYjhMR — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 19, 2023

