Úspěšný kemp a podpis smlouvy pro trojku letošního draftu

Beckett Sennecke byl jedním z velkých překvapení letošního draftu NHL. Po nováčkovském kempu v Anaheimu podepsal i svůj premiérový kontrakt v nejslavnější lize světa. Smlouvu dostala i druhá letošní volba Ducks Stian Solberg.

Jedním z největších překvapení letošního draftu byl Beckett Sennecke, kterého si jako třetího v pořadí vybral do své organizace Anaheim. Jeho reakce na tak brzký výběr obletěla celý hokejový svět a byla jedním z nejlepších momentů prvního kola.

Kanadský útočník si po rozvojovém kempu vysloužil nováčkovský kontrakt se svou novou organizací. „Myslím, že očekávání jsou velká. Byl jsem třetí v pořadí, takže to s sebou nese velká očekávání, nejen od ostatních, ale i od sebe. Takže mám v plánu tomu dostát,“ přiznal kanadský útočník.

Osmnáctiletý rodák z Toronta zářil v dresu Oshawy v OHL, kde v 63 zápasech posbíral 68 bodů a patřil k oporám týmu, během 18 duelů play off vstřelil 10 branek a připsal 12 nahrávek. V předešlé sezóně byl dokonce v All-Rookie týmu OHL, kam jsou umístěni ti nejlepší nováčci soutěže.

„Určitě to bylo poněkud hektické, ale myslím, že se to v posledních dnech konečně trochu uklidnilo,“ popsal Sennecke rozvojový kemp. „Byl to dost náročný kemp, ale byla to zábava a hodně jsem se naučil, takže to je nejdůležitější.“

Zároveň přiznal, že vlastně nechápe, jak se stalo, že skončil právě v Anaheimu, který si jej vzal tak vysoko. „S některými týmy jsem se setkal sedmkrát, osmkrát a s Anaheimem jsem mluvil jen na Combine testech. Řekl bych, že na ledě viděli dost, co se jim líbilo,“ myslí si.

V Kalifornii se upsal i druhý mladík, na kterého Ducks ukázali v prvním kole. Obránce Stian Solberg také podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. Osmnáctiletý rodák z Osla hrál v uplynulé sezóně mezi dospělými a v nejvyšší norské soutěži se v dresu Valerengy předvedl výtečně, nakonec se svým celkem vybojoval druhé místo, ve finálové sérii byl lepší Storhamar.

Šanci dostal i na seniorském šampionátu, kde v dresu Norska odehrál sedm duelů, ve kterých zapsal 3 kanadské body. Byl stěžejní postavou norské obrany a stal se nejvytěžovanějším obráncem svého celku. Zároveň velmi často zkoušel pozornost gólmanů svých soupeřů, stal se třetím nejpilnějším střelcem svého celku.

