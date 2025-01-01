Ustojí rekordní smlouvu? Nezmění mě, má jasno Nazar. Na MS se učil i vyučoval

24. srpna 20:00Tomáš Zatloukal
Ještě nikdo nedostal s tak malou zápasovou praxí v NHL takový ranec. Přes 46 milionů dolarů... Co na tom, že smlouva začne platit až za rok (což je důležitý kontext pro pochopení manévru chicagského GM Kylea Davidsona), obrovská očekávání přináší už teď. Unese Frank Nazar jejich tíhu? A nesebere mu pohádkové jmění, v přepočtu téměř miliarda korun, ochotu přes léto tvrdě dřít, případně i chuť do hokeje?
Nazar, to je ten šikula, co dvěma góly nasměroval USA do bojů o medaile.
A českou repre zase balit kufry.
Psal se květen letošního roku a jednadvacetiletý forvard mezi mantinely na mistrovství světa kouzlil. Na severu Evropy se blýskl 12 body a zásadně přispěl k ukončení více než šedesátiletého čekání Ameriky na zlato.
Na historicky třetím titulu pro svou vlast má nepřehlédnutelnou zásluhu, místy si s protivníky dělal na ledě, co chtěl. Že by se ale naparoval? Kdepak, zároveň bral turnaj jako školu. Šanci se toho dost přiučit.
A to se také stalo, Nazar byl pilným žákem.
"Hodně jsem se od kluků, se kterými jsem na MS nastupoval, naučil. Byla to pro mě výjimečná událost, ze které chci dál čerpat a přenést tyto zkušenosti do kabiny Blackhawks," říká Nazar, rodák z Detroitu.
Jeho osudovým městem na hokejové mapě ale bude odvěký rival Red Wings.
Windy City, kde momentálně Davidson a další mohutně pracují na tom, aby z tamního kádru opět měli ostatní na kluzištích vítr. Podstatnou roli má při tom sehrát i Nazar. Bude ale ochotný kvůli tomu naplno makat a nechá v trénincích i zápasech všechno?
Hned přesvědčuje, že ano.
"Pro mě se nic nemění. Pořád jsem ohromně motivovaný a chci se stát co nejlepším hokejistou," povídá Nazar. "Do každého dne jdu nadoraz. A tomu procesu věřím."
U Černých jestřábů to, i přes přívaly porážek, zbožňuje. "Tenhle tým je de facto mančaftem mých snů. Chci být jeho součástí, bojovat po boku těchto hráčů, hrát tady...," vyhlašuje přesvědčivě. "Kývnout na ten kontrakt pro mě bylo snadné. I s ohledem na perspektivu."
Ano, tradiční klub má mimořádně zajímavé vyhlídky.
Opět by mohl patřit do špičky NHL. A Nazar pro to chce udělat vše, co bude v jeho silách. Vzletné řeči? Úplně ne, i jeho charakter a příkladná pracovní morálka byly důvodem pro Davidsonovu investici.
Takhle přistupuje Nazar k letní přípravě: "Klíčovou věcí je pro mě fyzička. Chci být schopný odehrát každou minutu z 82 mačů, co nás čekají v základní části, tak, abych ze sebe dokázal vyždímat to nejlepší."
Příkladné. Prožije průlomovou sezonu? Letos se sice zastavil jen na 26 bodech, ale mnohdy hrál báječně a navíc jako odrazový můstek může využít vzpomínaný šampionát.
