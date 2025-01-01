Ústup ze slávy? Kdysi by ho chtěl každý tým v NHL, teď jde trénovat Šanghaj

18. srpna 13:00David Zlomek
Gerard Gallant se po dvou letech mimo hokejový kolotoč vrací na trenérskou lavičku – nikoliv ale v NHL, nýbrž v KHL. Kontinentální liga získala zkušeného kanadského kouče pro svůj nově přejmenovaný klub Šanghaj Dragons, který se v nadcházející sezoně bude dočasně nacházet v Petrohradu.
Jednašedesátiletž trenér, který má za sebou úspěšné působení u Rangers, Floridy, Columbusu a zejména u Vegas Golden Knights, kde v roce 2018 získal Jack Adams Award pro nejlepšího kouče ligy, neváhal příliš dlouho. „Poslední volné místo v NHL bylo v Dallasu a doufal jsem, že šanci dostanu. Nepřišlo to. Pak mi zavolali z KHL a po konzultaci s rodinou jsem věděl, že musím zpátky. Dva roky jsem stál stranou a v mém věku už nemám na co čekat,“ vysvětlil Gallant.
Dragons, kteří původně fungovali jako Kunlun Red Star v Pekingu, mají za sebou rebranding a v Číně fakticky nehrají od pandemie. Do doby, než bude jejich domovská aréna v Šanghaji připravená, se klub přesunul do SKA Areny v Petrohradu. „Čeká nás úplně jiná zkušenost. Trénování v KHL je jiná liga doslova i obrazně – je potřeba dělat všechno, od shánění hráčů po skládání týmu. Podepsal jsem smlouvu pozdě, takže řada volných hráčů už byla pryč, ale i tak věřím, že dokážu přilákat kluky, se kterými jsem spolupracoval v NHL,“ popsal Gallant.
Ačkoli se nikdy netajil tím, že by rád ještě jednou trénoval v NHL, v tuto chvíli zdůrazňuje, že do Ruska přichází s plnou vážností. „Samozřejmě, že jsem trochu naštvaný, že jsem dva roky čekal a nic se nestalo. Ale tuhle práci beru s čistou hlavou. Podepsal jsem dvouletý kontrakt a hodlám ho ctít. Po roce mám výstupní klauzuli, takže tehdy si můžu vyhodnotit další kroky. Teď ale jedu do Petrohradu s tím, že chci dostat Dragons do play off,“ prohlásil.
Gallant s sebou přivádí dlouholetého asistenta Mikea Kellyho a plánuje uplatňovat stejný herní systém, jaký používal v NHL. „Budeme mít v týmu dost severoamerických hráčů, takže budeme hrát jejich stylem. Nebudu nic přizpůsobovat, zůstanu u toho, co se mi osvědčilo. Samozřejmě budou nějaké odlišnosti, ale základ zůstane stejný,“ řekl.
Bývalý útočník Detroitu a Tampy, který během kariéry nasbíral přes 200 gólů a více než 1600 trestných minut, přichází do KHL s pověstí muže, který dokáže z outsidera udělat senzaci – stačí vzpomenout na jeho cestu do finále Stanley Cupu s expanzními Golden Knights. V Rusku by rád navázal na tuto pověst. „Všichni, s kým jsem mluvil, mi Petrohrad doporučovali. Město je nádherné, aréna je špičková, tréninkové zázemí výborné. Věřím, že si to užiju,“ dodal.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.