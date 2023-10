Roky, co Sidney Crosby udivoval ligu jako mladá superstar, jsou dávno pryč. Teď jako šestatřicetiletý sleduje, jak ligou válí Connor McDavid a valí se Connor Bedard. Neznamená to však, že by on sám měl ustupovat ze slávy.

„To nehrozí, miluji pocit o něco bojovat, o něco se rvát," řekl Crosby. „Když jsem byl mladý a hrál jsem proti starším, bral jsem to jako příležitost soupeřit s těmi nejlepšími. Proto se vám líbí hrát v NHL, a to denně. Věk? Nic se nemění."

Crosby vstupuje do své 19. sezony v NHL, už to samo o sobě je úctyhodný počin. A to, že patří stále mezi nejlepší, to vše podtrhuje.

Kapitán byl nejlepší v týmu s 93 body, což byl nejlepší počin od sezony 2018/19, kdy nasbíral 100 bodů. V každé ze svých 18 sezon pak zaznamenal v průměru alespoň jeden bod na zápas, což je série, které se vyrovná pouze Wayne Gretzky (19).

„Myslím, že Sid je jen moudřejší verzí sebe sama," řekl Sullivan. „Každý rok má obří chuť. Miluje hokej. Neustále ho sleduje, nejen náš tým, ale i ostatní týmy. Někdy mi v noci píše, když se dívá na zápas a něčeho si všimne. Jednou mi napsal, jestli jsem viděl Colorado v přesilovce. Je bezpochyby mimořádně talentovaný, ale má chuť do hry, které se nevyrovná nikdo jiný, koho jsem měl možnost poznat."

V životopise má tolik úspěchů, že už si je možná ani nepamatuje. Přesto Crosby řekl, že jeho touha po úspěchu se nezmenšila.

„Miluju to. Musíte pro to mít vášeň," řekl Crosby.

A co souboj generací s McDavidem a Bedardem?

„Jsou to neskuteční hráči," řekl Crosby. „Takže to beru jako kompliment. Je to jedna z těch věcí, kdy se s tím dokážu ztotožnit. Jako mladý hráč jsem měl hráče, se kterými mě srovnávali. Když jsem je sledoval, opravdu na mě zapůsobili."

