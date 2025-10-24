NHL.cz na Facebooku

Utah našel nový recept! Na soupeře nalétne hned ze startu

26. října 18:30

Jakub Ťoupek

Nově brandovaná organizace Utah Mammoth začala své působení v NHL výborně. Po prvních 9 kolech je na prvním místě Západní konference a pokračuje dál vstříc lepším zítřkům. Nejen že tým táhne nově utvořená česká brankářská dvojice, v posledních utkáních ale našel tým nový způsob, jak přehrát soupeře.

První třetina. To je nová doména Utahu, který v posledních dvou utkáních vstřelil v první dvacetiminutovce hned 7 branek. Díky těmto dvěma výhrám se může také pyšnit sérií 6 výher v řadě. 

Utah si zatím odklízí z cesty soupeře z konference. Během posledních 6 utkání jim tuto statistiku překazil jen Boston, který si z prvního tripu odvezl čistou nulu. Soupeřem Utahu nebylo Calgary, San Jose, Colorado a v neposlední řadě také St. Louis a Minnesota.

A právě dva poslední jmenované týmy ochutnaly nový recept z kuchařky Andreho Tourignyho. Ten naordinoval svým svěřencům jednoduchou taktiku. Prostě na soupeře vlétnou, udělat si rychle komfortní vedení a zápas dohrát.

St. Louis tuto pochutino zkusilo hned čtyřikrát během prvních 11 minut a Joel Hofer se po prvních 3 brankách pakoval z brankoviště. Za necelých 5 minut se také povedlo Cooleymu, který stále čeká na novou smlouvu. V čase 10:55 měl na kontě již 4 body a Utah i přes menší komplikace St. Louis porazil.

O dva dny později zavítal Utah do Minnesoty a taktika zněla stejně. Hrr na ně a ani tentokrát na to soupeř nenašel odpověď. Logan Cooley dalšími dvěma brankami v čase 3:29 zvyšoval na 0:2 a Nick Schmaltz o minutu a půl později poslal do sítě soupeře 7. gól v rámci první třetiny v posledních dvou utkáních. 

Téměř na čelo tabulky střelců se vyškrábal Logan Cooley, který se 7 brankami drží dělené 2. místo společně s Nickem Schmaltzem a dalším kvartetem hráčů. Právě Schmaltz se osamostatnil na druhém místě celkové produktivity a Utah míří letos hodně vysoko.

