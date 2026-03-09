Utah si pojistí elitního centra! Hvězda na trh s největší pravděpodobností nepůjde

9. března 10:00David Zlomek
Když vyšlo najevo, že Logan Cooley od příští sezony ukrojí z platového stropu Utahu 10 milionů dolarů ročně, začali se experti ptát, zda bude mít klub vůbec dostatek prostředků i pro Nicka Schmaltze.
Ještě v létě se zdálo, že jednání o nové smlouvě pro tohoto elitního středního útočníka drhnou a jeho budoucnost v dresu Mammoth je zahalena mlhou. Nyní je ale všechno jinak. Podle uznávaného insidera Elliotta Friedmana ze Sportsnet se ledy hnuly a je vysoce nepravděpodobné, že by se Schmaltz v létě vůbec dostal na trh volných hráčů. Optimismus navíc bezprostředně po uzávěrce přestupů potvrdil i sám generální manažer Bill Armstrong, který jasně prohlásil, že je „klidný a přesvědčený o tom, že Nick zůstane hráčem Mammoth.“
Třicetiletý forvard kroutí v organizaci už svou osmou sezonu, kterou pamatuje ještě z dob těžkých let v Arizoně. Schmaltz možná nepatří k těm úplně nejkřiklavějším mediálním hvězdám ligy, ale jeho konzistence je úctyhodná. Už pět sezon v řadě dokázal pokaždé překonat hranici 20 gólů a 58 bodů. Tyto mety navíc s přehledem dorovnal už nyní, v probíhajícím ročníku má po 63 zápasech na kontě 34 asistencí a kariérní maximum 24 gólů.
Při současném tempu si tak během pár týdnů vytvoří absolutní osobní rekord v produktivitě. To z něj momentálně dělá vůbec nejproduktivnějšího hráče mezi všemi budoucími nechráněnými volnými hráči v celé NHL. Pokud by se na trh skutečně dostal, měl by vzhledem ke své pozici centra na stole nabídky, o kterých by se mu ani nesnilo. Zvlášť když konkurence v podobě Jevgenije Malkina, jenž zřejmě podepíše v Pittsburghu, nebo výkonnostně nevyrovnaného Charlieho Coylea zaostává.
Vše tedy nasvědčuje tomu, že si Schmaltz výrazně polepší oproti současnému platu 5,85 milionu dolarů ročně. Jeho aktuální smlouva je navíc naložená do posledních let, což znamená, že v této sezoně reálně pobírá 8,5 milionu dolarů v čisté gáži.
Právě tato astronomická částka by měla sloužit jako logický odrazový můstek pro vyjednávání o novém kontraktu. Pro Utah to naštěstí nepředstavuje žádný kritický problém. I po podpisu Cooleyho a nedávném trejdu MacKenzieho Weegara má klub pod stropem neskutečný luxus.
Podle portálu PuckPedia disponují Mammoth pro příští sezonu prostorem necelých 25 milionů dolarů s tím, že potřebují zaplnit už jen sedm nebo osm míst na soupisce. Schmaltzova nová smlouva z tohoto koláče sice ukrojí zhruba třetinu, ale i tak zbyde Armstrongovi dostatek munice na to, aby poskládal konkurenceschopný tým pro play-off a udržel svého klíčového centra daleko od ostatních generálních manažerů.