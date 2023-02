Utkání hvězd znovu bavilo krásnými góly. Zvítězila „domácí“ divize

Největší hvězdy světového hokeje se tentokráte sešly na Floridě, kde bavily tamní fanoušky. První den All-Star Game se tradičně nesl ve znamení dovednostních soutěží, ten druhý patřil soupeření napříč jednotlivými divizemi. Prvenství se dočkala Atlantická divize s Davidem Pastrňákem. Nejlepším hráčem večera se stal floridský Matthew Tkachuk.

TÝM PACIFICKÉ DIVIZE - TÝM CENTRÁLNÍ DIVIZE

4:6 (2:3, 2:3)

Program začal soubojem mezi Centrální a Pacifickou divizí. Zajímavým paradoxem bylo, že za Pacifickou divizi nastoupil ještě Bo Horvat, který byl pár dní nazpět vyměněn z Vancouveru do Islanders.

Jako první se prosadil Nathan MacKinnon, na jehož trefu vzápětí odpověděl Connor McDavid. Poté byl k vidění moment, který je pro exhibiční duely zcela netypický. Pacifická divize se radovala z druhého gólu, ale ten nakonec neplatil, poněvadž kouč Peter DeBoer uspěl se svou trenérskou výzvou.

Oba celky publikum na Floridě bavily, do konce první poloviny střetnutí padly ještě tři branky, Centrální divize vedla o gól. Zkraje druhého dějství se MacKinnon a spol. dostali do tříbrankového vedení, když se zaskvěla především dvojice Tarasenko - Keller. Drama přinesly trefy Petterssona a Karlssona, avšak Centrální divizi nasměroval do finálového klání Clayton Keller svou druhou brankou.

Branky a nahrávky

4. McDavid (Karlsson), 8. Pettersson (Horvat, Fiala), 17. Pettersson (Fiala, Skinner), 18. Karlsson (Draisaitl) – 4. MacKinnon (Rantanen), 7. S. Jones (Tarasenko), 9. MacKinnon (Rantanen, Makar), 11. Keller (Tarasenko, S. Jones), 16. Tarasenko (Keller, Saros), 19. Keller (S. Jones, Tarasenko).

Tým Pacifické divize

Thompson (11. Skinner) – Karlsson – Draisaitl, Fiala, Horvat, Kadri, McDavid, Pettersson, Stephenson, Terry. Trenér: Cassidy.

Tým Centrální divize

Hellebuyck (11. Saros) – Jones, Makar, Morrissey – Kaprizov, Keller, MacKinnon, Rantanen, Robertson, Tarasenko. Trenér: DeBoer.

TÝM ATLANTICKÉ DIVIZE - TÝM METROPOLITNÍ DIVIZE

10:6 (4:3, 6:3)

Druhé klání nabídlo ještě větší gólové hody. Atlantická divize rychle vedla po brankách Matthewa Tkachuka a Dylana Larkina o dvě trefy, avšak obrat přinesly dva údery Johnnyho Gaudreaua a branka Sidneyho Crosbyho. Za stavu 4:4 se znovu blýskla dvojice ikonických útočníků. Alexandr Ovečkin si s Crosbym hned čtyřikrát vyměnil kotouč před Vasilevským, tudíž gólman Tampy žádnou šanci neměl.

Už to vypadalo, že duel ovládne Metropolitní divize, jenže Matthew Tkachuk, Kučerov, Suzuki a Larkin se postarali o pět branek v rozmezí pěti minut. Definitivní pojistku za výhrou Atlantické divize obstaral David Pastrňák, který precizně vymíchal Ilju Sorokina.

Branky a nahrávky

1. M. Tkachuk (Barkov, B. Tkachuk), 5. Larkin (M. Tkachuk, B. Tkachuk), 7. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Barkov), 8. Suzuki (Marner, Ullmark), 14. M. Tkachuk (Marner, Larkin), 15. Kučerov (Marner), 16. Suzuki (Pastrňák, Dahlin), 17. M. Tkachuk (Barkov, B. Tkachuk), 19. Larkin, 20. Pastrňák – 6. Gaudreau (Panarin), 6. Gaudreau (Panarin, Hayes), 7. Crosby (Ovečkin), 11. Gaudreau (Panarin, Hayes), 12. Crosby (Ovečkin), 13. Ovečkin (Fox, Crosby).

Tým Atlantické divize

Ullmark (11. Vasilevskij) – Dahlin – Barkov, Kučerov, Larkin, Marner, Pastrňák, Suzuki, B. Tkachuk, M. Tkachuk. Trenér: Montgomery.

Tým Metropolitní divize

Šesťorkin (11. Sorokin) – Fox – Crosby, Gaudreau, Hayes, J. Hughes, Nelson, Ovečkin, Panarin, A. Svečnikov. Trenér: Brind'Amour.

TÝM ATLANTICKÉ DIVIZE - TÝM CENTRÁLNÍ DIVIZE

7:5 (3:0, 4:5)

Také zkraje finálového utkání se připomněla bratrská spolupráce Tkachuků, která poslala Atlantickou divizi do vedení. Kousek od gólu byl posléze David Pastrňák, nicméně nashvillského Sarose nepřekonal. V 5. minutě Marner perfektně vybídl Nikitu Kučerova a rázem to bylo o dvě trefy. Když v čase 9:17 rozvlnil síť i Dylan Larkin, byly tváře hokejistů „domácí“ divize ještě veselejší.

Po změně stran Connor Hellebuyck dlouho čisté konto neudržel, čtvrtou branku večera si připsal Dylan Larkin. Celek ze Západu se poprvé dočkal zhruba šest minut před závěrečnou sirénou, kdy se po kombinaci coloradských hvězd trefil Mikko Rantanen.

V závěru se s góly roztrhl pytel. Definitivní uklidnění na hokejky Atlantické divize přinesli David Pastrňák, Dylan Larkin a Rasmus Dahlin. Za druhé mužstvo snižovali Jason Robertson, Clayton Keller, Nathan MacKinnon a Cale Makar. V poslední minutě chtěl při nájezdu pobavit publikum Rasmus Dahlin, který nechal vzpomenout na legendární blafák Marka Malíka, jenže Hellebuyck situaci přečetl.

Branky a nahrávky

1. M. Tkachuk (B. Tkachuk), 5. Kučerov (Marner, M. Tkachuk), 10. Larkin (Marner), 13. Larkin (Marner, Kučerov), 18. Pastrňák, 19. Larkin, 20. Dahlin (Barkov) – 15. Rantanen (MacKinnon, Makar), 19. Robertson (Morrissey), 20. Keller, 20. MacKinnon (Makar), 20. Makar (Rantanen).

Tým Atlantické divize

Ullmark (11. Vasilevskij) – Dahlin – Barkov, Kučerov, Larkin, Marner, Pastrňák, Suzuki, B. Tkachuk, M. Tkachuk. Trenér: Montgomery.

Tým Centrální divize

Saros (11. Hellebuyck) – Jones, Makar, Morrissey – Kaprizov, Keller, MacKinnon, Rantanen, Robertson, Tarasenko. Trenér: DeBoer.

