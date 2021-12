Utlumení Devils. Zkušení musí zabrat, ví moc dobře

Už je to nějakou dobu, co Devils zahájili přestavbu. Celek z New Jersey však nedosahuje takových výsledků, jaké by si činovníci i fanoušci přáli. Tým je plný talentovaných hráčů, na výsledcích to však stále nejde vidět.

Moc dobře to ví i generální manažer Tom Fitzgerald.

„Zabrat musí hlavně zkušení,“ prohlásil. „Na ledě chci vidět, jak využívají svých nabraných zkušeností. Klíčem je také konzistentnost výkonů. Oni jsou ti lídři. Oni jsou ti, které mladí následují. V kabině nemáme moc hlučno, což respektuji, ale týmy, co drží při sobě, si i něco řeknou a pak to na ledě ukážou.“

Začátek sezony přitom vypadal velice slibně.

Po patnácti kolech měli Ďáblové na kontě slušných sedmnáct bodů, jejich současná forma je však žalostná. Prohráli šestkrát za sebou a patnáctkrát z posledních osmnácti utkání.

„Nevím, co si kluci řekli na začátku sezony, ale měli by si to říct zase, protože to tehdy vypadalo nadějně,“ dodal Fitzgerald. „Tým si zase musí najít svůj rytmus. Doufám, že se zase objeví ti hráči ze začátku sezony. Ti, na které se dobře dívalo.“

Jedním z problémů, které Devils neustále řeší, jsou gólmani.

Jon Gillies se v půlce prosince stal už šestým brankářem, který v letošní sezoně za Devils nastoupil. Stanovil tím nový týmový rekord. Kromě něj se letos mezi tři tyče postavila pětice Mackenzie Blackwood, Jonathan Bernier, Nico Daws, Akira Schmid a Scott Wedgewood.

Polehčující okolností pro špatné výsledky je určitě faktor mládí. New Jersey má nejmladší kádr v lize.

„To, že jsme nejmladší tým v lize, ještě neznamená, že nemůžeme hrát s tím pravým přístupem,“ dodal však Fitzgerald.

Mnoho fanoušků také začalo pochybovat o trenérovi. Lindy Ruff byl týmem najat na začátku července minulého roku poté, co byl vyhozen z pozice asistenta trenéra u rivalů z Rangers.

„Komunikace Lindyho k hráčům je bezkonkurenční,“ bránil trenéra Fitzgerald. „Pravdou ale je, že dobré výsledky vidíme u týmů, které dělají věci správně a jejich hráči hrají tak, jak vypadá zápasový plán. To se nám v prvních patnácti zápasech dařilo. Chci, aby na to kluci navázali.“

