Útok na 2000 bodů? McDavid má před sebou už jen skutečné giganty

4. listopadu 17:30Jiří Lacina
V čerstvém obsáhlém životopise Jaromír Jágr přiznává, že individuální mety nikdy zvlášť neřešil, ale jedna ho při návratu do NHL lákala. 2000 bodů. „Bylo by to jen já a Wayne,“ říká slavná osmašedesátka. Malá motivace do závěru kariéry, která nakonec zůstala jen těsně nenaplněná.
Z aktivních hráčů může třetí tisícovku snad jednou nakrojit Sidney Crosby – hodně bude záležet na tom, jak dlouho bude chtít hrát. Kapitán Pittsburghu nedávno coby osmatřicátník překročil metu 1800 bodů.
A pak Connor David.
Lídr Oilers působí letos trošku unaveně, možná vyhořele. Hlavně mezi střelci se objevuje zřídka, nahrávky ale sbírá. V pondělí zapsal proti St. Louis dvě, tou první zakulatil svůj bodový součet v NHL na 1100. V osmadvaceti letech!
Rychlejší byli jen tři muži.
Wayne Gretzky – 464 zápasů
Mario Lemieux – 550 zápasů
Mike Bossy – 725 zápasů
Connor McDavid – 726 zápasů
Už teď patří Connorovi 69. místo v historické produktivitě NHL.
Mike Bossy dosáhl 1100. bodu skoro ve stejném počtu zápasů. Bolavá záda mu ale notně zkrátila kariéru. Celkově se daleko nedostal. Mario Lemieux byl zužován různými problémy po většinu hokejového života, v letech 1993-95 třeba odehrál jen 22 duelů. Otráven věčným osekáváním pak ukončil kariéru těsně po třicítce, a byť se k hokeji později vrátil, o tři a půl roku přišel.
McDavid vypadá zdravě a NHL může hrát ještě spoustu let. Pokud vydrží, může být jeho soupeřem nakonec jen Wayne Gretzky. Ne že by ho reálně dostihl, to ani náhodou, ale dvojkou by jeho konečný bodový zápis začínat mohl.
Abychom ho vídali v lepší náladě a s úsměvem na tváři, potřebuje jediné.
Vyhrát ten zpropadený pohár, který mu už dvakrát těsně utekl.
