O cestě Alexandra Ovečkina na vrchol historické střelecké statistiky NHL se mluví už několik let. Spousta fanoušků bere po sezóně do ruky kalkulačku a počítá, kolik musí ruský snajpr ve zbylých sezónách nastřílet, aby cíle dosáhl. Někteří s nadšením, jiní s odporem. Ale téma to je. Jeho pensylvánský rival Sidney Crosby tak vysoko nemíří, přesto má rovněž co dokazovat.

Crosby v červenci naznačil, že by rád hrál ještě šest let. Je mu 35. Znamenalo by to, že by kariéru končil v necelých 41. O dva roky starší Alex Ovečkin smýšlí podobně, smlouvu má na čtyři roky. Pokud víc neprodlouží, kariéru v NHL by rovněž končil v necelých 41 letech.

Ovečkin má momentálně 1410 bodů, Crosby 1409.

Kam až může pittsburghský tahoun zamířit? Sports Illustrated spekuluje, že rozhodně může překonat Marian Lemieuxe a jeho 1723 bodů. Všechny v dresu Penguins. Při troše štěstí by Crosby mohl skončit někde v TOP pětce historického bodování. Pátý Ron Francis má 1798 bodů.

Crosby se aktuálně dělí o 21. místo s Dalem Hawerchukem, který předloni zemřel na rakovinu žaludku. Ve všech sedmnácti odehraných sezónách si dokázal udržet průměr přes bod na zápas, loni vynikajících 84 bodů v 69 utkáních. Pokud se příští sezónu nezraní, pravděpodobně opět dosáhne na 80-90 bodů, pousnout se může až na patnácté místo za Paula Coffeyho.

Jelikož lze stejně jako u Ovečkina očekávat s blížící se čtyřicítkou výkonnostní pokles, důležité budou bezprostředně nadcházející sezóny. Pokud zvládne ještě dva ročníky s průměrem bod na utkání, vyrovná Wayne Gretzkyho, který z dvaceti sezón v NHL neudržel bod na zápas jen v posledním roce (9+53 v 70 zápasech). Na vrcholu kariéry dával i 2,77 bodu za večer.

Crosby má smlouvu ještě na tři roky. V srpnu 2025 mu bude 38 let. Jevgenij Malkin je pojištěný ještě o rok déle. Kris Letang dokonce na pět let. Vydrží slavná parta pohromadě? Co požene Crosbyho dál, až jeho kamarádi skončí? Pokud jde o trofeje, na individuální i kolektivní, ligové i mezinárodní úrovni vyhrál prakticky všechno, co vyhrát lze.

Na první pětku historického bodování potřebuje posbírat 390 bodů, tj. šest sezón po 65 bodech. Maria Lemieuxe by mohl dostihnout o nějaký rok – dva dříve. Podstatné bude zdraví. Jestliže Lemieux poztrácel v kariéře stovky zápasů ze zdravotních důvodů, ani Crosby nepatří k nejodolnějším. Za 17 let v NHL odehrál 1108 zápasů, to je průměr 65 na sezónu. Jednu sezónu zkrátila jemu i ostatním výluka, dvě covid. V letech 2011-13 mu následky otřesu mozku sebraly víc než stovku duelů.

