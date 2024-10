Úvod jako z pohádky. Montembeault totálně zdeptal hvězdy rivala

Když šel večer před zápasem s Torontem brankář Montrealu Sam Montembeault spát, možná se mu zdálo, že premiérový duel sezony dopadne právě takhle. Svůj tým totiž dovedl k výhře 1:0 48 zákroky a zapsal rekord NHL.

O co jde? 48 zákroků je nejvíce, co kdy brankář v úvodním zápase sezony předvedl. Montembeault si ani neuvědomoval, co dokázal. „Neměl jsem o tom ani tušení,“ řekl reportérům. „Jestli to tak fakt je, je to hezké."

Co Canadiens potěšilo, to bylo kromě výkonu samotného to, že Montembeault působil naprosto jistým a klidným dojmem. A přesně tohle hráči potřebují vidět.

Byť je to v gólmanově hlavě pořád trochu jinak. „Byl jsem nervózní, když jsem šel na led,“ přiznal Montembeault. „Je to první zápas sezony, chcete si vést dobře. Bylo tu hodně lidí a všichni byli na zápas natěšení. Je to pro nás velké vítězství.“

„Ani nevím, jestli si uvědomuje, že je v centru pozornosti,“ řekl kapitán Canadiens Nick Suzuki. „Prostě tam jde a baví se. Nikdy ho nevidíte, že by se kvůli něčemu příliš stresoval. Tohle člověk u brankáře rád vidí.“

Zvlášť když do konce zápasu zbývá pět vteřin a puk je na čepeli nejsmrtonosnější hokejky na světě. Když se Leafs vrhli do útoku při hře šest na pět, urodila se velká šance, při níž zůstal Auston Matthews s vypršením času úplně sám v brankovišti. Vypadalo to na jasný gól, ale na gólmana si nepřišel.

„Je to pro něj fakt super,“ řekl trenér Martin St. Louis. „Člověk si to nemůže zopakovat. Je to první zápas sezony, nemůžete se vrátit a hrát ho znova. Je to pozitivní pro tým i pro Montyho.“

K tomu všemu přibyl další zápis do historických tabulek. Montembeaultových 48 zákroků je druhý nejvyšší počet při vychytání čistého konta v dresu Canadiens. Lepší je jen Jacques Plante, ten se 13. listopadu 1955 blýskl 52 zákroky v utkání proti Chicagu Blackhawks.

Share on Google+