Úvodní utkání pro Edmonton! Na konci prvního prodloužení rozhodl Draisaitl

První utkání finálové série přineslo přesně to, co se očekávalo. Hrál se nesmírně kvalitní hokej s šancemi na obou stranách. Rozhodnutí nakonec přišlo až těsně před koncem prvního prodloužení, kdy se podruhé v zápase prosadil Leon Draisaitl.

Hokejisté Edmontonu vstoupili do utkání s velkým elánem a hned ve druhé minutě šli do vedení, když se dokázal za záda Bobrovského trefit Leon Draisaitl. Florida se nicméně ze špatného vstupu do zápasu rychle oklepala a po gólech Sama Bennetta a Brada Marchanda šla do kabin po první třetině spokojenější.

A spokojenost musela na straně Panthers panovat i po vstupu do druhé části, kdy se dokázal znovu prosadil Bennett a poslal svůj tým do dvoubrankového vedení. Nikdo v té době ale netušil, že to byla poslední světlá chvilka na straně celku z Floridy. Rychlou odpověď totiž na tuhle trefu zvládl najít Viktor Arvidsson a vrátil Oilers zpátky do utkání.

Na vyrovnání se Edmonton hodně nadřel, za svoji aktivitu ve třetí třetině byl ale odměněn a ve 47. minutě procpal puk do branky švédský zadák Mattias Ekholm. Zápas za stavu 3:3 dospěl do prodloužení, ve kterém se hrálo až do osmdesáté minuty. V ní dostal po krásné přesilovkové souhře puk před branku Draisaitl a svým druhým gólem v duelu vystřelil Oilers první vítězství ve finálové sérii.

Nejsmutnějším hráčem na straně Panthers bude bezpochyby český útočník Tomáš Nosek, protože to byl právě on, kdo v prodloužení kvůli vyhození kotouče do hlediště seděl na trestné lavici při rozhodující brance.

Edmonton Oilers - Florida Panthers

4:3pp. (1:2, 1:1, 1:0 - 1:0)

Stav série: 1:0

Branky a nahrávky

2. Draisaitl (K. Kapanen, Walman), 24. Arvidsson (Podkolzin, Bouchard), 47. Ekholm (McDavid, K. Kapanen), 80. Draisaitl (McDavid, Perry) – 11. Bennett (Verhaeghe, M. Tkachuk), 13. Marchand (Schmidt, Rodrigues), 22. Bennett (Schmidt, Verhaeghe).

Statistiky

Střely na bránu: 46 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 79:26

Sergej Bobrovskij (FLA) – 42 zákroků, 4 OG, úspěšnost 61,3 %, odchytal 79:29



Česká a slovenská stopa

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 9:20



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) - 2+0

2. Sam Bennett (FLA) - 2+0

3. Kasperi Kapanen (EDM) - 0+2

Oh mama, the Oilers are having fun ???????? pic.twitter.com/txr91I5Q3i — Sportsnet (@Sportsnet) June 5, 2025

