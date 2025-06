Už jsem to cítil v kostech. Kreider opustil Rangers, vyměnil loajalitu za restart v Anaheimu

Chris Kreider už není hráčem Rangers. Po třinácti sezonách souhlasil s výměnou do Anaheimu, a to navzdory tomu, že Ducks měl na své patnáctičlenné no-trade listině. „Je to tým, co jde nahoru," řekl při své první reakci na trejd. „Mají mladý kádr, zkušené tahouny, rychlost, velikost, všechno. Věřím, že můžou vyhrávat."

Přiznal, že důležitou roli sehrál nový trenér Ducks Joel Quenneville. „Byl to velký faktor. Obrovský tahák." Kreider zároveň zdůraznil, že do rozhodování promluvila i přítomnost známých tváří – v týmu najde bývalé spoluhráče z Rangers jako Jacoba Troubu, Ryana Stromea nebo Franka Vatrana. „Znáte prostředí, víte, do čeho jdete. To pomůže.“

Odchod z New Yorku nebral lehce. Mluvil otevřeně o všem, co si během uplynulých týdnů prožil. „Zažil jsem vztek, smutek, zklamání. Ale pak přišel vděk - za to, jak se mnou jednali, za šance, co jsem dostal, za ty vztahy. Hrát před těmi fanoušky, na tom stadionu… to si s sebou ponesu navždy.“ Od klubu měl informace už od dubna. "Všechno bylo komunikováno férově, s respektem. Věděl jsem, že se to může stát."

Výměna byla oficiálně potvrzena poté, co ji Kreider schválil. Rangers ho poslali do Kalifornie výměnou za mladého útočníka Careyho Terrance a volbu ve třetím kole draftu. Zásadní bylo, že Ducks přebírají celý jeho plat 6,5 milionu ročně až do roku 2027. Rangers tak získali manévrovací prostor před létem, kdy se očekávají další změny v sestavě.

Kreider se loučí s New Yorkem jako jeden z nejvýraznějších hráčů poslední dekády. Třetí nejlepší střelec v klubové historii (326 branek) hovoří za vše. A přesto jeho konec byl nevyhnutelný. V poslední sezoně bojoval se zraněními, která podle vlastních slov neměl přecházet. „Někdy jsem to přehnal. Hrál jsem, i když jsem neměl. Letos v létě chci všechno doléčit a do kempu přijít stoprocentní."

V Anaheimu ho lákala nejen šance být součástí rostoucího týmu, ale i konkrétní jména. Zegrase, McTavish, Terry - podle něj hráči, se kterými se dá uspět. „Mají všechno – rychlost, sílu, dovednosti. A jejich obrana? Tvrdost, kvalita, pohyb. Plus skvělé věci slyším na gólmany.“

Do Ducks přichází jako ostřílený veterán, který ještě necítí, že by měl zpomalit. „Myslím, že nejlepší hokej mám pořád před sebou.“

