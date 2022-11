Už jsme ve Finsku? Francouze vypekli spoluhráči, vzbudil se v opuštěném letadle

Colorado čekají dva mače v Helsinkách, obhájce Stanley Cupu vyzve v tamní Nokia Areně Columbus. Velmi pravděpodobně si jednou zachytá i Pavel Francouz, který už ve finské metropoli stihl se spoluhráči ochutnat sobí maso i zajít do sauny. Severským zážitkům předcházel dlouhý letecký přesun, při němž se plzeňský rodák stal obětí kanadského žertíku. Zbytek mančaftu ještě v New Yorku v tichosti opustil letadlo a přestoupil do náhradního stroje. „Frankie“ nic nepostřehl.

Páska přes oči, sluchátka na uších.

Francouz se na transatlantický let poctivě vybavil, několikahodinovou cestu chtěl využít k odpočinku. A právě to hrálo do karet spoluhráčům českého gólmana.

Dvaatřicetiletý sympaťák prakticky okamžitě po nástupu na palubu usnul. Zabořil se do sedadla a nabíral síly. Když bylo ohlášeno, že do Helsinek bude kvůli poruše vypravený jiný stroj, nikdo Francouze nevzbudil. Naopak se kolem něj všichni v tichosti vykradli ven.

Umíte si představit Francouzovo probuzení. Autor textu rozhodně, protože stejné zažil kdysi v Miami s bláhovou nadějí, že už je ve Washingtonu, kam mířil na zápas Capitals.

„Už jsme v Helsinkách?“ proběhlo hlavou brankářské dvojce Lavin.

Když uviděl, že ho natáčí jistá Irene, týmová cestovní agentka, došlo mu, že je něco špatně. O chvíli později už pádil do správného letadla, do kterého vstoupil za ovací vestoje od dobře se bavícího coloradského kádru.

„Nechali mě tam, byl to fakt vtipný žertík,“ popisoval Francouz později groteskní příhodu. „Trochu jsme ho vypekli,“ culil se Josh Manson, jeden z klíčových beků Avs.

Teď se společně pokusí vyzrát na Modrokabátníky. První finská partie startuje v pátek od 19:00.

Share on Google+