Už žádné výmluvy, Edmonton chce patřit mezi adepty na pohár. Teď je ten čas, hlásí McDavid

Po loňském neúspěchu ve vyřazovací části se vedení Edmontonu přes léto opět snažilo hráčský kádr vylepšit, a především jej obohatit o potřebné zkušenosti. Osa týmu je navíc zase o rok starší, takže Oilers očekávají posun zase o krok dále.

Základní část vloni skončila z pohledu Oilers velmi dobře. Celek z Alberty nasbíral dvaasedmdesát bodů v šestapadesáti zápasech, což je zařadilo na druhé místo Kanadské divize. Všechno nasvědčovalo tomu, že by se v Edmontonu konečně mohli dočkat i výsledků v play-off.

Jenže jak je známo, vyřazovací část je zcela jiná soutěž, což také svěřenci trenéra Tippetta pocítili hned v prvním kole. Bez jediného vítězství v sérii proti Winnipegu je znovu čekala brzká dovolená a konec sezony.

V létě tak opět bylo v klubu rušno. Novými tvářemi se stali držitel tří prstenů pro vítěze Stanleyova poháru Duncan Keith, útočník Zach Hyman či obránce Cody Ceci. Kromě toho prodloužilo vedení smlouvu se zadáky Tysonem Barriem a Darnellem Nursem.

„Jo, bylo to rušné léto, je tu hodně nových tváří. Líbí se mi změny v kádru a myslím si, že vedení klubu odvedlo dobrou práci. Teď je na hráčích a trenérském štábu, aby to všechno zapadlo do sebe,“ komentuje letní pohyby na soupisce kapitán Connor McDavid.

Hvězdný útočník si v základní části dělá, co se mu zalíbí, ovšem v play-off dosud čeká na lepší výsledky. V šesti sezonách v barvách Oilers vyhrál jedinou sérii ve vyřazovací části, což je zkrátka málo na hráče takového kalibru.

Sám si je dobře vědom toho, že tým kolem něj je teď v nejlepších letech a mužstvo, které bylo dlouho ospravedlňováno věkem, už rozhodně nepatří mezi ty nejmladší.

„Už žádné výmluvy, že jsme mladí. Pro tenhle kolektiv nadešel čas, aby zase udělal krok kupředu. Čas stát se adepty na pohár? Rozhodně už přišel,“ hlásí edmontonský vůdce.

„Máme od sebe velká očekávání. Něco jsme tu poslední roky budovali a teď je načase, aby se to všechno dalo dohromady,“ dodává McDavid.

Po roce v Kanadské divizi se Oilers přesouvají do Pacifické divize. Jejich soupeři o postup do vyřazovací části budou Anaheim, Calgary, Los Angeles, San Jose, Vancouver, Vegas a nováček ze Seattlu.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+