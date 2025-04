Už zase! Carolina opět řeší zranění Andersena

Carolina Hurricanes vedou v sérii proti New Jersey Devils 3:1, ale radost z poslední výhry kazí starosti o zdravotní stav brankáře Frederika Andersena. Zkušený gólman musel odstoupit ze čtvrtého utkání po tvrdé kolizi s útočníkem Devils Timem Meierem, jeho další účast v play-off je nyní nejistá.

Z videa bylo patrné, že při pádu došlo nejen ke kontaktu s hlavou, ale i k nepřirozenému pohybu Andersenovy pravé nohy. Trenér Rod Brind’Amour po zápase neskrýval frustraci a připomněl, že kdyby při akci padl gól, jednalo by se o jednoznačné bránění brankáři. Meier po utkání tvrdil, že v situaci nešlo o úmysl, a vysvětloval, že byl do Andersena natlačen Svečnikovem.

Andersen v této sezóně laboroval s několika zdravotními problémy a znovu tak vyvstává otázka, jak Hurricanes zvládnou případnou absenci své brankářské jedničky. Do zbytku zápasu musel naskočit Pjotr Kočetkov, který zaskočil obstojně a kryl 14 ze 15 střel. Právě on by měl být připraven převzít roli hlavního brankáře, pokud Andersen nebude moci nastoupit v pátém zápase.

Zkušený Andersen, který v základní části kvůli zranění kolene odchytal jen 22 zápasů, byl v prvních třech utkáních série velkou oporou. Procento úspěšnosti zákroků přesahovalo 94 %, což jasně ukazuje, jak důležitý byl pro Hurricanes v prvních střetnutích proti Devils. V nedělním utkání stihl Andersen odchytat necelých 25 minut, během nichž inkasoval jednu branku ze sedmi střel.

Pro Hurricanes nejde o jednoduchou situaci. Kočetkov sice během sezony nastupoval pravidelně a v základní části si připsal 27 výher ve 47 zápasech, ale jeho zkušenosti z play-off jsou omezené. V předchozích dvou sezónách zasáhl do šesti utkání, kde jeho úspěšnost zákroků nepřekročila hranici 86 %.

Carolina i přes zdravotní komplikace pokračuje v dobré ofenzivní formě. Ve čtyřech zápasech nasázeli hráči Hurricanes 14 branek a proti Devils prokazují skvělou produktivitu. Pokud však Andersen nebude schopen nastoupit, bude nutné, aby Kočetkov zvládl tlak vyřazovacích bojů a navázal na solidní výkon z neděle.

