Už zase? Ekblad míří na marodku, Florida řeší obranu

Když na začátku týdne Florida prohrála na stadionu Bostonu, bylo to asi to nejmenší, co ji trápilo. Bodovou ztrátu vem čert, horší je ztráta klíčového hráče týmu. A právě to se stalo, opět se zranil základní stavební kámen obrany Aaron Ekblad.

Ten v zápase proti Bruins odstoupil už v průběhu. Krátce poté, co Boston vstřelil druhou branku, pomalu odjel na lavičku a do zápasu už se nevrátil.

Následně byl Ekblad umístěn na listinu dlouhodobě zraněných, a to i přes to, že generální manažer Bill Zito uklidňoval fanoušky: „Bude zpátky. Není to sezonu ukončující zranění. Nemáme důvod myslet si, že se nevrátí.“

Ať už to bude jakkoliv, fanoušci to vidí spíše černě. Není to totiž poprvé, co výborný bek bude chybět dlouhodobě, mnozí příznivci se tak začínají strachovat o pevnost jeho tělesné schránky. Jednat by se mělo o třísla a klidně se může stát, že si zahraje až po Novém roce.

Uvidí se, jak to dopadne, nicméně Panthers musí řešit obranu. V létě odešel Weegar, nyní se dlouhodobě zranil Ekblad. To je první obranný pár fuč.

V noci proti Flyers postavili Panthers obranu, která rozhodně není hodna kandidáta na Stanley Cup. A celý zápas asi napověděl, jak si nyní budou počínat. Panthers prostě musejí soupeře přestřílet, jinak to nepůjde.

Nejvíce minut odehrál Gustav Forsling s Radko Gudasem, hned za nimi veterán Marc Staal, který hraje za ligové minimum. Následně šlo vidět, jak moc trenéři nechtějí přetěžovat zbylou trojku beků – Lucase Carlssona, Joshe Mahuru a Matta Kiersteda. Žádný z nich nepřekročil hranici třinácti a půl minut.

Florida si nemůže dovolit zaspat, její divize je nesmírně vyrovnaná a jakkoliv zaváhat by se mohlo ukázat jako fatální. Vyřeší to například příchod Chychruna z Arizony? Jednání by se teď mohla řádně zintenzivnit.

