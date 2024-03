Už zase? Ottawský Norris má po sezoně, zase za to může rameno

Josh Norris bude muset doufat, že bude mít potřetí větší štěstí. Centr Ottawy Senators podstoupil minulý týden třetí operaci levého ramene poté, co se na konci února znovu zranil v zápase proti Nashvillu.

Dočasný trenér Jacques Martin v pondělí ráno novinářům řekl, že 24letý Norris by měl být připraven včas na zářijový tréninkový kemp, ale pro organizaci je to těžká rána.

"Minulý týden podstoupil operaci. Neznám všechny podrobnosti, ale do konce sezony bude mimo hru," řekl Martin upřímně.

Obvykle je doba rekonvalescence po tomto typu zákroku čtyři až šest měsíců a Martin poznamenal, že Norris by se měl pohybovat přesně v tomto rozmezí.

"Když se na to podíváte z té pozitivní stránky, měl by mít dostatek času, aby mohl nastoupit do tréninkového kempu," pokračoval Martin. "Dá mu to nějaký čas na správnou rehabilitaci, aby získal sílu a všechno ostatní."

Norris si znovu poranil rameno poté, co se srazil s Colem Smithem. Organizace ho okamžitě zařadila na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, protože se očekávalo, že v této sezóně už si nezahraje, zejména vzhledem k jeho minulosti.

Norris si nejprve nechal rameno chirurgicky opravit poté, co se zranil při zápase za tým USA na juniorském mistrovství světa 2019. Poté během ročníku 2021/22 v NHL vynechal 16 zápasů poté, co si v lednu 2022 opět poranil rameno.

V minulé sezóně vynechal 38 zápasů kvůli stejnému problému. Místo operace Norris vyhledal několik odborníků a rozhodl se jít cestou rehabilitace. Vrátil se, ale nastoupil pouze ke třem zápasům, než se v lednu 2023 znovu zranil a podstoupil další zákrok, čímž pro něj sezóna skončila.

Pro Norrise je to pochopitelně těžká rána a jeho spoluhráči doufají, že bude vše v pořádku. Vědí, že je to pro Norrise stejně těžké po psychické i fyzické stránce. Martin s Norrisem soucítí, protože měl v minulosti problémy s ramenem, ale poznamenal, že se musí soustředit na to, aby byl zdravý pro příští sezónu. "S minulostí nic nenaděláte, pokrčil rameny Martin.

Norris má v této sezóně na kontě 16 gólů a 14 asistencí, což představuje 30 bodů v 50 zápasech. Ačkoli se mu nedařilo dle představ, jeho hra se začínala zlepšovat, než utrpěl další komplikaci.

Share on Google+